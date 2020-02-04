Под Новосибирском отремонтируют два участка дороги до Павлодара — показываем их на карте

Подрядчик должен отремонтировать два участка дороги и следить за их качеством

Конец первого участка находится недалеко от села Боровое (45+2608,84 км). Начало второго участка — 46+950 км, а конец второго участка — 49+950 км и расположен недалеко от села Шилово.

— Начало первого участка работ 42+208,84 км соответствует точке завершения работ по ремонту участка дороги, выполненного в 2019 году, — сообщили НГС в пресс-службе ТУАД.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт двух участков дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Новосибирском районе. Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок 30 января.

Стоимость работ оценили в 133,7 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить территорию к ремонту, в том числе провести демонтажные работы, восстановление и закрепление трассы, организовать движение транспорта и охрану окружающей среды. Рабочие обустроят дорожное и земляное полотно, посадочные площадки, а также установят временные сооружения. На дорогу нанесут новую разметку с термопластиком, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.

— В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение трёх суток с момента выявления недостатков. При отказе подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков, — говорится в аукционной документации.

Работы должны закончить до 15 августа 2020 года. Подрядчик также должен будет следить за содержанием трассы с 1 июля 2021 года до 15 августа 2023 года.

