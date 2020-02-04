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Дороги и транспорт

Под Новосибирском отремонтируют два участка дороги до Павлодара — показываем их на карте

Ремонт дороги в Новосибирском районе должны закончить в августе 2020 года

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Подрядчик должен отремонтировать два участка дороги и следить за их качеством

Подрядчик должен отремонтировать два участка дороги и следить за их качеством

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт двух участков дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Новосибирском районе. Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок 30 января.

— Начало первого участка работ 42+208,84 км соответствует точке завершения работ по ремонту участка дороги, выполненного в 2019 году, — сообщили НГС в пресс-службе ТУАД.

Конец первого участка находится недалеко от села Боровое (45+2608,84 км). Начало второго участка — 46+950 км, а конец второго участка — 49+950 км и расположен недалеко от села Шилово.

Ремонт должны закончить в 2020 году

Ремонт должны закончить в 2020 году

Стоимость работ оценили в 133,7 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить территорию к ремонту, в том числе провести демонтажные работы, восстановление и закрепление трассы, организовать движение транспорта и охрану окружающей среды. Рабочие обустроят дорожное и земляное полотно, посадочные площадки, а также установят временные сооружения. На дорогу нанесут новую разметку с термопластиком, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.

— В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение трёх суток с момента выявления недостатков. При отказе подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков, — говорится в аукционной документации.

Работы должны закончить до 15 августа 2020 года. Подрядчик также должен будет следить за содержанием трассы с 1 июля 2021 года до 15 августа 2023 года.

Прежде НГС писал, что на этой же трассе сделают два путепровода и мост через Верхнюю Тулу.

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новосибирский районремонт дорогпавлодар
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КОММЕНТАРИИ (25)

Лавруша
4 фев 2020 в 08:45

Надо сказать, что дороги у нас в области вполне на уровне. Летом были на Алтае, там намного хуже.

Феофан
4 фев 2020 в 08:40

Давно пора было заняться этим участком дороги, она там не очень прямо скажем. Надеюсь все сделают качественно.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 08:39

Наконец-то есть дорога ПОД Новосибирском. Как и у нас в Детройте.