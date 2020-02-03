У организатора смертельной вечеринки в Академгородке нашли наркотики

На месте смертельной вечеринки в Академгородке были найдены приспособления для употребления наркотиков, а дома у организатора гараж-пати Антона Шматова следователи обнаружили наркотики — марихуану. Об этом стало известно во время заседания по избранию меры пресечения Антону Шматову (онлайн-репортаж из зала суда читайте тут).

— Судья сказала, что на месте преступления были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Дома у подозреваемого обнаружено растительное вещество наркотического происхождения и приспособления для употребления, аналогичные тем, что были найдены на месте преступления. Следователь добавил, что есть уже результаты экспертизы — вещество оказалось марихуаной, — передаёт корреспондент НГС Алёна Истомина из зала суда.