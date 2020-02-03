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Криминал Обрушение крыши в Академгородке

У организатора смертельной вечеринки в Академгородке нашли наркотики

Следователи сообщили об этом на суде, где Антону Шматову должны были избрать меру пресечения

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Антона Шматова задержали в воскресенье, 2 февраля, спустя несколько часов после трагедии&nbsp;

Антона Шматова задержали в воскресенье, 2 февраля, спустя несколько часов после трагедии 

На месте смертельной вечеринки в Академгородке были найдены приспособления для употребления наркотиков, а дома у организатора гараж-пати Антона Шматова следователи обнаружили наркотики — марихуану. Об этом стало известно во время заседания по избранию меры пресечения Антону Шматову (онлайн-репортаж из зала суда читайте тут).

— Судья сказала, что на месте преступления были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Дома у подозреваемого обнаружено растительное вещество наркотического происхождения и приспособления для употребления, аналогичные тем, что были найдены на месте преступления. Следователь добавил, что есть уже результаты экспертизы — вещество оказалось марихуаной, — передаёт корреспондент НГС Алёна Истомина из зала суда.

Антона Шматова задержали за организацию вечеринки в Академгородке, во время которой обрушилась крыша постройки. Под завалами погибла девушка, еще несколько человек получили переломы.

Мы публиковали видео с места ЧП, как спасатели разгребали завалы и искали людей.

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КОММЕНТАРИИ (58)

Гость
3 фев 2020 в 17:22

Ну после Голунова, новости о найденных наркотиках вызывают сомнения. А еще, не удивлюсь, если организатор гаражной вечеринки окажется агентом госдепа и готовил покушение на ... "Истинный крест" (с).

Я не робот
3 фев 2020 в 17:20

Либерда, налетаем, срочнаатпустить!!!11 имупадкинули!!!11

Ого
3 фев 2020 в 17:22

Если наркоту подкинули,что сейчас часто по стране практикуют,то явно прикрывают хозяина и арендатора помещения,как говорят все у них схвачено.. А если нет,то организатор вечеринки тоже при связях,ведь так-то просто наркоту в таких мероприятиях без крыши не распространяют..Но тут уже кртина маслом однако..