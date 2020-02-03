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Криминал Обрушение крыши в Академгородке

Организатора вечеринки, во время которой рухнула крыша в Академгородке, отправили под домашний арест

Антон Шматов проведёт под арестом два месяца

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Антон Шматов сутки провел под стражей. А ближайшие два месяца ему нельзя будет выходить из дома

Антон Шматов сутки провел под стражей. А ближайшие два месяца ему нельзя будет выходить из дома

В Советском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения для организатора вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша.

— Домашний арест на срок два месяца, до 2 апреля, — сообщила из зала суда корреспондент НГС Алёна Истомина.

Следователи продолжают расследовать трагедию — возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

 — Мы предполагаем, что к организации данного мероприятия были причастны иные лица, круг которых устанавливается, — добавил следователь в ходе заседания.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.

Подробности судебного заседания читайте тут. Как стало известно во время суда, во время обыска дома у Антона Шматова нашли марихуану.

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Советский район НовосибирскаАкадемгородоксуд
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КОММЕНТАРИИ (23)

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3 фев 2020 в 18:20

Нашли козла... Отпущения... А собственник хихикает и ножками болтает... Дал денег кому надо...

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3 фев 2020 в 18:18

А что там вообще случилось... Информация нет... Никакой...

3 фев 2020 в 18:29

хорош фантазировать
за здание и снег ответит собственник
за то что собрал толпу без согласований ответит организатор (даже если никто не пострадал должен отвечать за это)