Организатора вечеринки, во время которой рухнула крыша в Академгородке, отправили под домашний арест

В Советском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения для организатора вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша.
— Домашний арест на срок два месяца, до 2 апреля, — сообщила из зала суда корреспондент НГС Алёна Истомина.
Следователи продолжают расследовать трагедию — возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— Мы предполагаем, что к организации данного мероприятия были причастны иные лица, круг которых устанавливается, — добавил следователь в ходе заседания.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.
Подробности судебного заседания читайте тут. Как стало известно во время суда, во время обыска дома у Антона Шматова нашли марихуану.