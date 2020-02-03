Организатора вечеринки, во время которой рухнула крыша в Академгородке, отправили под домашний арест

Антон Шматов сутки провел под стражей. А ближайшие два месяца ему нельзя будет выходить из дома

В Советском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения для организатора вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша.



— Домашний арест на срок два месяца, до 2 апреля, — сообщила из зала суда корреспондент НГС Алёна Истомина.

Следователи продолжают расследовать трагедию — возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Мы предполагаем, что к организации данного мероприятия были причастны иные лица, круг которых устанавливается, — добавил следователь в ходе заседания.

