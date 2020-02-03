Организатора смертельной вечеринки в Академгородке привели в суд: онлайн-репортаж

В воскресенье, 2 февраля, в Академгородке обвалилась крыша. В здании проходила вечеринка, одна девушка погибла, ещё двоих людей увезли в больницу с переломами. В тот же день в Новосибирске задержали организатора мероприятия — 27-летнего молодого человека.

Сегодня в Советском районном суде ему избирается мера пресечения. Вариантов развития событий несколько — мужчину могут отправить в СИЗО, поместить под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде. На судебном заседании находится наш журналист.



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