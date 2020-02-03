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Криминал Обрушение крыши в Академгородке Онлайн-трансляция

Организатора смертельной вечеринки в Академгородке привели в суд: онлайн-репортаж

Во время ночного гараж-пати под тяжестью снега рухнула крыша, под завалами погибла девушка

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Завалы разбирали спасатели

Завалы разбирали спасатели

В воскресенье, 2 февраля, в Академгородке обвалилась крыша. В здании проходила вечеринка, одна девушка погибла, ещё двоих людей увезли в больницу с переломами. В тот же день в Новосибирске задержали организатора мероприятия — 27-летнего молодого человека.

Сегодня в Советском районном суде ему избирается мера пресечения. Вариантов развития событий несколько — мужчину могут отправить в СИЗО, поместить под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде. На судебном заседании находится наш журналист.

Все материалы о трагедии вы можете прочитать здесь.

Александра Бруня

Следователь просит избрать меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

Александра Бруня

— Судья сказала, что на месте преступления были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Дома у подозреваемого обнаружено растительное вещество наркотического происхождения и приспособления для употребления, аналогичное тем, что были найдены на месте преступления, — сообщила из зала суда корреспондент НГС Алёна Истомина.

Александра Бруня

Сейчас адвокат подозреваемого зачитывает характеристики на подозреваемого, которые дали в НГУ соседи, с работы, от секции бокса.

— Стрессоустойчив, отзывчивый, хорошо учился, — перечисляет адвокат.

Александра Бруня
В суд пришли родители пострадавших при обрушении крыши

В суд пришли родители пострадавших при обрушении крыши

Александра Бруня

Участники вечеринки рассказали свою версию событий. Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.

Александра Бруня

Судебное заседание началось.

Александра Бруня

В суд привезли подозреваемого — организатора вечеринки Антона Шматова.

Антон Шматов ждёт начала заседания

Антон Шматов ждёт начала заседания

Александра Бруня

В коридоре суда сейчас находится толпа журналистов.

Заседание должно было начаться в 16:30, но пока никого не пускают в зал

Заседание должно было начаться в 16:30, но пока никого не пускают в зал

Александра Бруня

ЧП в Академгородке произошло 2 февраля около 4 часов утра — рухнула крыша над импровизированным гардеробом (само здание не эксплуатировалось, его арендовали специально для ночной вечеринки на одну ночь). Под завалами оказались пять человек. Одна девушка погибла, двум людям потребовалась медицинская помощь.

СК из-за происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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КОММЕНТАРИИ (62)

Джефф
3 фев 2020 в 16:30

А почему организатора, а не владельца здания? Который крышу не чистил, а деньги за аренду брал?

звезда в шоке
3 фев 2020 в 16:33

Здрасте, я арендую помещение, под какие то нужды, оно разрушается в первую ночь, я как арендатор несу ответственность?
Что написано в договоре аренды, кто собственник? Кто несет ответственность за состояние здания и его содержание в том числе очистку от снега, кто пристройку эту сделал?
Складывается впечатление что настоящего виновника какого-то чиновника или властьимущего сейчас будут очень сильно отмазывать

Фото пользователя
3 фев 2020 в 16:27

Однозначно, надо отправить виновника в СИЗО.