Организатора смертельной вечеринки в Академгородке привели в суд: онлайн-репортаж

Следователь просит избрать меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.
— Судья сказала, что на месте преступления были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Дома у подозреваемого обнаружено растительное вещество наркотического происхождения и приспособления для употребления, аналогичное тем, что были найдены на месте преступления, — сообщила из зала суда корреспондент НГС Алёна Истомина.
Сейчас адвокат подозреваемого зачитывает характеристики на подозреваемого, которые дали в НГУ соседи, с работы, от секции бокса.
— Стрессоустойчив, отзывчивый, хорошо учился, — перечисляет адвокат.
Участники вечеринки рассказали свою версию событий. Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.
Судебное заседание началось.
В суд привезли подозреваемого — организатора вечеринки Антона Шматова.
В коридоре суда сейчас находится толпа журналистов.
ЧП в Академгородке произошло 2 февраля около 4 часов утра — рухнула крыша над импровизированным гардеробом (само здание не эксплуатировалось, его арендовали специально для ночной вечеринки на одну ночь). Под завалами оказались пять человек. Одна девушка погибла, двум людям потребовалась медицинская помощь.
СК из-за происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).