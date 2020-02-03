Офис в «болгарском» доме в центре Новосибирска выставили на торги — он принадлежал московскому банкроту

Сообщение о выставленных на торгах помещениях и зданиях опубликовано на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. В числе выставленных на продажу по всей стране объектов есть несколько в центре города: в «болгарском» доме на улице Орджоникидзе, 23 (в прошлом там был офис «Росгосстраха») и на Октябрьской, 34.

В Новосибирске продадут имущество московского банкрота «РГС Недвижимость» — компания, в частности, сдавала помещения для офисов компании «Росгосстрах».

Страховая группа «Росгосстрах» была основным арендатором банкрота, а до 2007 года — его владельцем

На улице Орджоникидзе за начальную стоимость в 20,1 миллиона рублей продают нежилые помещения в цоколе и на первом этаже здания (площадь помещений не указана). На Октябрьской двумя лотами выставили на продажу ряд офисов на первом, втором и третьем этажах с выходом на крышу — всего почти 1 тысяча квадратов за 12 и 49,6 миллиона рублей. Торги назначены на 11 марта.

Компанию «РГС Недвижимость» признали банкротом два года назад, в апреле 2019 года в компании ввели конкурсное управление. Общий размер задолженности перед кредиторами составлял почти 28 миллиардов рублей, писал «Интерфакс».



По данным «Контур.Фокус», «РГС Недвижимость» принадлежит кипрской компании Saxonite Trading Co. Limited, а до 2007 года банкротом владела входящая в структуру «Росгосстраха» компания «РГСН», сообщал «Интерфакс». Кроме того, до 2017 года включительно страховая группа была основным арендатором недвижимости, которой управляла компания. Корреспондент НГС направила в «Росгосстрах» запрос с просьбой прокомментировать продажу помещений.



Самой громкой и дорогой продажей имущества банкрота стала продажа бизнес-центра «Кронос» в тихом центре — за него выручили 1,8 миллиарда рублей.