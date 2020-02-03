Белки по 300: контактный зоопарк не выдержал нового закона и устроил распродажу животных

Один из самых старейших новосибирских контактных зоопарков «Лесное посольство», который находится на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина, распродаёт всех своих животных.
Объявление о продаже волнистых попугайчиков по 500 рублей появилось на Avito 31 января. По телефону корреспонденту НГС рассказали, что животных продает контактный зоопарк и есть не только попугайчики, но и белки Дегу, морские свинки, а также красноухие черепахи.
— Белок Дегу продаём по 300 рублей, черепах даже просто отдадим. Ещё остались морские свинки. Возможно, остались ещё поросята, но надо смотреть. Я просто сейчас не в зоопарке нахожусь. Всё остальное уже разобрали, — сообщила директор «Лесного посольства» Анна Дмитриева.
«Лесное посольство», по словам Анны Дмитриевой, закрылось совсем, так как не смогло подстроиться под новые поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Со вторника, 4 февраля, контактный зоопарк планирует совсем освободить помещение.
В январе НГС рассказал о том, как поправки в закон, вступившие в силу с 1 января 2020 года, повлияют на два оставшихся в городе контактных зоопарка. В «Лесном посольстве» тогда пожаловались на уменьшение числа посетителей, но высказали надежду, что справятся с новыми правилами.