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Город

Белки по 300: контактный зоопарк не выдержал нового закона и устроил распродажу животных

Закрывается один из старейших контактных зоопарков в Новосибирске — «Лесное посольство»

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Куда делись козочки — неизвестно. По крайней мере, их на Avito не продают

Куда делись козочки — неизвестно. По крайней мере, их на Avito не продают

Один из самых старейших новосибирских контактных зоопарков «Лесное посольство», который находится на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина, распродаёт всех своих животных.

Объявление о продаже волнистых попугайчиков по 500 рублей появилось на Avito 31 января. По телефону корреспонденту НГС рассказали, что животных продает контактный зоопарк и есть не только попугайчики, но и белки Дегу, морские свинки, а также красноухие черепахи.

— Белок Дегу продаём по 300 рублей, черепах даже просто отдадим. Ещё остались морские свинки. Возможно, остались ещё поросята, но надо смотреть. Я просто сейчас не в зоопарке нахожусь. Всё остальное уже разобрали, — сообщила директор «Лесного посольства» Анна Дмитриева.

Всеобщих любимцев — цыплят&nbsp;—&nbsp;в продаже уже нет

Всеобщих любимцев — цыплят — в продаже уже нет

«Лесное посольство», по словам Анны Дмитриевой, закрылось совсем, так как не смогло подстроиться под новые поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Со вторника, 4 февраля, контактный зоопарк планирует совсем освободить помещение.

В январе НГС рассказал о том, как поправки в закон, вступившие в силу с 1 января 2020 года, повлияют на два оставшихся в городе контактных зоопарка. В «Лесном посольстве» тогда пожаловались на уменьшение числа посетителей, но высказали надежду, что справятся с новыми правилами.

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контактный зоопаркновый закон
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КОММЕНТАРИИ (2)

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3 фев 2020 в 15:51

Да и слава Богу , контактный зоопарк это смерть для животных

Qwerty
3 фев 2020 в 15:49

Вечно эти защитники все испортят.