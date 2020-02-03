Белки по 300: контактный зоопарк не выдержал нового закона и устроил распродажу животных

Куда делись козочки — неизвестно. По крайней мере, их на Avito не продают

Один из самых старейших новосибирских контактных зоопарков «Лесное посольство», который находится на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина, распродаёт всех своих животных.



Объявление о продаже волнистых попугайчиков по 500 рублей появилось на Avito 31 января. По телефону корреспонденту НГС рассказали, что животных продает контактный зоопарк и есть не только попугайчики, но и белки Дегу, морские свинки, а также красноухие черепахи.



— Белок Дегу продаём по 300 рублей, черепах даже просто отдадим. Ещё остались морские свинки. Возможно, остались ещё поросята, но надо смотреть. Я просто сейчас не в зоопарке нахожусь. Всё остальное уже разобрали, — сообщила директор «Лесного посольства» Анна Дмитриева.