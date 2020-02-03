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Днём до 0 градусов: синоптики рассказали о новосибирской погоде в ближайшие дни

Самая холодная температура будет грядущей ночью: ожидается до –10 градусов

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Самым тёплым ближайшим днём станет среда&nbsp;

Самым тёплым ближайшим днём станет среда 

Новосибирские синоптики рассказали о погоде до ближайшего четверга. В первой половине недели погода будет слабо отрицательная днём и до –10 градусов ночью.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, сегодня вечером 3 февраля преимущественно без осадков, но уже к середине ночи и к утру 4 февраля из-за вихря с северного Урала ожидаются интенсивные осадки.

Облачность, которая придёт к нам в город с северных районов Казахстана, принесёт небольшой снег — осадки будут на протяжении дня во вторник, 4 февраля. При этом ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, температура ночью — –8 …–10 градусов, днём — –3 …–5 градусов.

В среду ночью 5 февраля синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Днём — преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура ночью –6 …–8 градусов, днём — 0…–2. После в Новосибирск придёт прояснение — ожидаем перерыв в осадках.

Ночью в четверг, 6 февраля, — преимущественно без осадков, разве что местами пройдёт небольшой, но мокрый снег. Ветер западный, ночью 3–8 м/с, днём 7–12 м/с. Температура ночью: –3 …–5 градусов, днём температура будет снова держаться около нуля. 

В прошлую субботу НГС пытался понять прогноз погоды на весь грядущий февраль — выяснилось, что морозы скоро уйдут, но город вновь занесёт снегом.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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3 фев 2020 в 16:43

Это плохо для растений и повлияет на урожайность, как опытная дасница вам говорю.

Qwerty
3 фев 2020 в 16:53

После потепления количество намотанных на столб прулек будет повышенно.