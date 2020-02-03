Днём до 0 градусов: синоптики рассказали о новосибирской погоде в ближайшие дни

Новосибирские синоптики рассказали о погоде до ближайшего четверга. В первой половине недели погода будет слабо отрицательная днём и до –10 градусов ночью.
Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, сегодня вечером 3 февраля преимущественно без осадков, но уже к середине ночи и к утру 4 февраля из-за вихря с северного Урала ожидаются интенсивные осадки.
Облачность, которая придёт к нам в город с северных районов Казахстана, принесёт небольшой снег — осадки будут на протяжении дня во вторник, 4 февраля. При этом ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, температура ночью — –8 …–10 градусов, днём — –3 …–5 градусов.
В среду ночью 5 февраля синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Днём — преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура ночью –6 …–8 градусов, днём — 0…–2. После в Новосибирск придёт прояснение — ожидаем перерыв в осадках.
Ночью в четверг, 6 февраля, — преимущественно без осадков, разве что местами пройдёт небольшой, но мокрый снег. Ветер западный, ночью 3–8 м/с, днём 7–12 м/с. Температура ночью: –3 …–5 градусов, днём температура будет снова держаться около нуля.
В прошлую субботу НГС пытался понять прогноз погоды на весь грядущий февраль — выяснилось, что морозы скоро уйдут, но город вновь занесёт снегом.