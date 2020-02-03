Днём до 0 градусов: синоптики рассказали о новосибирской погоде в ближайшие дни

Новосибирские синоптики рассказали о погоде до ближайшего четверга. В первой половине недели погода будет слабо отрицательная днём и до –10 градусов ночью.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, сегодня вечером 3 февраля преимущественно без осадков, но уже к середине ночи и к утру 4 февраля из-за вихря с северного Урала ожидаются интенсивные осадки.

Облачность, которая придёт к нам в город с северных районов Казахстана, принесёт небольшой снег — осадки будут на протяжении дня во вторник, 4 февраля. При этом ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, температура ночью — –8 …–10 градусов, днём — –3 …–5 градусов.

