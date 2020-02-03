Девушку, которую привезли в специальной капсуле в инфекционную больницу Новосибирска, отпустили домой

Жительнице Новосибирска Полине в конце января стало плохо после возвращения из Китая — она с высокой температурой обратилась в поликлинику, откуда её госпитализировали в инфекционную больницу в специальной капсуле.
Девушка подозревала у себя коронавирус и решила публиковать в своём закрытом Instagram своеобразный дневник.
Сегодня стали известны результаты анализов — врачи сказали девушке, что опасения оказались напрасны.
— Я просто вела свой дневник и говорила правду, как есть. Да, я здорова. Это оказалась обычная простуда, — объяснила корреспонденту НГС Полина.
Сейчас девушка уже находится дома. Она написала отказ от лечения.
В минздраве Новосибирской области подтвердили, что диагноз «коронавирус» у девушки не подтвердился.
Сегодня власти КНДР закрыли пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в целях профилактики распространения коронавируса.