Девушку, которую привезли в специальной капсуле в инфекционную больницу Новосибирска, отпустили домой

Полина написала отказ от лечения и уже находится дома

Жительнице Новосибирска Полине в конце января стало плохо после возвращения из Китая — она с высокой температурой обратилась в поликлинику, откуда её госпитализировали в инфекционную больницу в специальной капсуле.

Девушка подозревала у себя коронавирус и решила публиковать в своём закрытом Instagram своеобразный дневник.

Сегодня стали известны результаты анализов — врачи сказали девушке, что опасения оказались напрасны.

— Я просто вела свой дневник и говорила правду, как есть. Да, я здорова. Это оказалась обычная простуда, — объяснила корреспонденту НГС Полина.