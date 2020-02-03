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Здоровье Китайский коронавирус

Девушку, которую привезли в специальной капсуле в инфекционную больницу Новосибирска, отпустили домой

Опасный диагноз у неё не подтвердился

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Полина написала отказ от лечения и уже находится дома

Полина написала отказ от лечения и уже находится дома

Жительнице Новосибирска Полине в конце января стало плохо после возвращения из Китая — она с высокой температурой обратилась в поликлинику, откуда её госпитализировали в инфекционную больницу в специальной капсуле. 

Девушка подозревала у себя коронавирус и решила публиковать в своём закрытом Instagram своеобразный дневник.

Сегодня стали известны результаты анализов — врачи сказали девушке, что опасения оказались напрасны.

— Я просто вела свой дневник и говорила правду, как есть. Да, я здорова. Это оказалась обычная простуда, — объяснила корреспонденту НГС Полина.

Сейчас девушка уже находится дома. Она написала отказ от лечения. 

В минздраве Новосибирской области подтвердили, что диагноз «коронавирус» у девушки не подтвердился.

Сегодня власти КНДР закрыли пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в целях профилактики распространения коронавируса.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
3 фев 2020 в 14:40

Отправить ее обратно в Китай в специальной капсуле.

3 фев 2020 в 14:42

блогерша хотела хайп поймать, но когда увидела ,что это серьезно, то быстро слилась домой !

Егор
3 фев 2020 в 14:47

Бездельница какая то.Таких сразу видно.