«Переживают, что кошка заболеет и умрёт»: новосибирцы стали беспокоиться из-за коронавируса у животных

Новосибирцы стали интересоваться в городском приюте в верхней зоне Академгородка о наличии коронавируса (не путать с китайским коронавирусом) у кошек — теперь там планируют разделить кошек на тех, у кого этот вирус есть, и на тех, у кого его нет.
Об этом корреспонденту НГС рассказала сотрудница приюта Татьяна Палкина — по её словам, интерес у людей возник после множества сообщений о коронавирусе. Также волонтёров критикуют за большое количество носителей вируса среди их подопечных.
Опасны ли кошки с коронавирусом для человека?
— А проблема-то в том, что, по разным источникам, от 70% до 90% современных кошек заражены коронавирусом. На самом деле люди очень часто пугаются, потому что им кажется, что если у кошки есть какой-то возбудитель, не обязательно коронавирус, то и человек заболеет. Но существует такое понятие, как видоспецифичность, то есть каждый возбудитель приспосабливается к определённому виду животных. То же с коронавирусом — у кошек свой, а у людей — свой, — объяснила Татьяна Палкина.
К зоозащитнице стали обращаться с вопросами: «Почему у вас так много больных кошек? Что это за приют, где так много больных кошек?». В разговоре с НГС Татьяна объяснила, что животные могут спокойно жить с вирусом, который никак себя не проявляет. Он может привести к какому-то заболеванию у кошки лишь в том случае, если она переживёт сильный стресс. Нельзя спрогнозировать, чем он может быть вызван у конкретного животного.
В приюте появятся таблички
— Мы в приюте на наших вольерах повесим таблички, у каких кошек есть коронавирус, а у каких — нет. Потому что носители живут отдельно от тех, у кого вируса нет. Большинство людей просто переживают, что кошка заболеет и умрёт. Я даже считаю, что люди просто переживают за свои переживания: взял кошку, полюбил, а она заболела. Только в этом, чисто эгоистические соображения. Раньше на это как-то не обращали внимания, а в последнее время вообще очень резко увеличилось количество тех, кто забеспокоился. Это в связи с тем, что слово «коронавирус» на слуху всё время, — рассказала Татьяна о нововведениях в приюте.
Волонтёры и раньше отправляли кошек на диагностику, чтобы выявить у них вирусы и другие заболевания.
— Теперь будем подчёркивать, что вот у этой кошки не выявлено носительство коронавируса, а у этой выявлено, но они обе здоровые, весёлые, активные и могут жить дома, — говорит Татьяна.
Что делать, чтобы вирус не проявил себя
Зоозащитница объяснила, что кошкам нужно обеспечить высокий уровень жизни. Животные должны хорошо питаться и избегать стрессов, чтобы не началось развитие заболевания. При этом и носители вируса, и те, у кого его нет, могут прожить одинаковое количество лет.
— Может быть такое, что кошка, у которой нет вируса, умрёт раньше, например из-за болезни почек или онкологии. Уровень жизни таков, что экология загрязняется, и по мере загрязнения экологии растёт количество болезней, и у животных в первую очередь. Они более хрупкие, чем человек, — подчеркнула зоозащитница.
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