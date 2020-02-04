«Переживают, что кошка заболеет и умрёт»: новосибирцы стали беспокоиться из-за коронавируса у животных

Горожане стали беспокоиться за здоровье котов — носителей коронавируса Фото: Александр Ощепков

Новосибирцы стали интересоваться в городском приюте в верхней зоне Академгородка о наличии коронавируса (не путать с китайским коронавирусом) у кошек — теперь там планируют разделить кошек на тех, у кого этот вирус есть, и на тех, у кого его нет.

Об этом корреспонденту НГС рассказала сотрудница приюта Татьяна Палкина — по её словам, интерес у людей возник после множества сообщений о коронавирусе. Также волонтёров критикуют за большое количество носителей вируса среди их подопечных.

Опасны ли кошки с коронавирусом для человека?

— А проблема-то в том, что, по разным источникам, от 70% до 90% современных кошек заражены коронавирусом. На самом деле люди очень часто пугаются, потому что им кажется, что если у кошки есть какой-то возбудитель, не обязательно коронавирус, то и человек заболеет. Но существует такое понятие, как видоспецифичность, то есть каждый возбудитель приспосабливается к определённому виду животных. То же с коронавирусом — у кошек свой, а у людей — свой, — объяснила Татьяна Палкина.

К зоозащитнице стали обращаться с вопросами: «Почему у вас так много больных кошек? Что это за приют, где так много больных кошек?». В разговоре с НГС Татьяна объяснила, что животные могут спокойно жить с вирусом, который никак себя не проявляет. Он может привести к какому-то заболеванию у кошки лишь в том случае, если она переживёт сильный стресс. Нельзя спрогнозировать, чем он может быть вызван у конкретного животного.

В приюте появятся таблички — Мы в приюте на наших вольерах повесим таблички, у каких кошек есть коронавирус, а у каких — нет. Потому что носители живут отдельно от тех, у кого вируса нет. Большинство людей просто переживают, что кошка заболеет и умрёт. Я даже считаю, что люди просто переживают за свои переживания: взял кошку, полюбил, а она заболела. Только в этом, чисто эгоистические соображения. Раньше на это как-то не обращали внимания, а в последнее время вообще очень резко увеличилось количество тех, кто забеспокоился. Это в связи с тем, что слово «коронавирус» на слуху всё время, — рассказала Татьяна о нововведениях в приюте.

