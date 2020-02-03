Сибирячка променяла свой BMW на электрокар и рассказала, как теперь тратит 35 рублей на одну заправку

Дарья Проненко пересела с премиального седана BMW 5-series на электрический Nissan Leaf Фото: YouTube

Жительница Новосибирска Дарья Проненко пересела с премиального седана BMW 5-series на электрический Nissan Leaf и начала вести наблюдения, на сколько хватает заряда батареи у электрокара и как часто его приходится заряжать. Дарья снимает ролики и выкладывает их на канале Channel MD в YouTube.

— Просто нравится идея электромобилей. Tesla дорого, для начала решили попробовать на Nissan Leaf. До этого была новая BMW 5. У нас есть возможность заряжать его в гараже, поэтому сплошная экономия. Как расходуется батарейка: летом 150 километров, зимой если до –10, то 100 километров проедет. Если холодней, то около 80 километров, если около –30 градусов, то не больше 60. При условии, что печку не экономить, — рассказывает Дарья.

В день девушка обычно проезжает не более 100 километров, зимой заряжает электрокар каждый день от обычной розетки в течение 6 часов. Летом можно заряжать один раз в 2–3 дня. Дарья подсчитала затраты на электричество и получилось, что электрокар существенно экономит деньги.

— У меня плюсы в том, что есть теплый гараж и на улице я его нигде дольше трех часов не оставляю. Поэтому тут все индивидуально. Одна зарядка — примерно 35 рублей на 150 километров. Из расходников у него только салонный фильтр, и ещё меняла масло в редукторе за 1000 рублей. Колодки стираются очень медленно, так как тормозит в основном рекуперацией. Я проехала на нем 8 тысяч километров, 2000 рублей отдала за электричество. А на BMW при расходе в 10 литров дизеля на 100 километров я бы отдала 40 000 рублей и сделала одно ТО не дешевле 20 000 рублей, — отмечает автолюбительница.

Ранее мы рассказывали, как новосибирец Мирон Медведев установил на своем электромобиле Nissan Leaf дизельную печку, чтобы экономить заряд батареи в зимних условиях. Его историю читайте тут.

