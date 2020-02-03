«Уехал в Америку на операцию»: в Калифорнии скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян

В Калифорнии скульптора готовили к пересадке печени Фото: Илья Калинин

В Калифорнии на 63-м году жизни скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян. Как рассказала НГС дочь знаменитого деятеля Амаля Григорян, смерть наступила 1 февраля в 19:39 по американскому времени. По её словам, долгое время до этого отец болел — в Америке его готовили к операции по пересадке печени. — У него была врождённая печёночная патология, которая привела к циррозу. Он ждал, но в какой-то момент уснул и сердце остановилось. В 19:09 у него остановилось сердце, полчаса его реанимировали. Мой отец был очень сильный, стойкий человек, много смертей должен был пережить и пережил. Мне бы хотелось увековечить память об отце памятником в Новосибирске — он любил Новосибирск, считал его своей родиной. Он был у меня на дне рождения в начале октября, после пожил здесь полтора-два месяца и уехал в Америку на операцию. Встретил Новый год там и с нового года в больницах всё время был. Мой отец был очень весёлым человеком, всегда делал добро людям и никогда не просил ничего взамен, — рассказала Амаля.

По словам дочери, у Арама Григоряна было много планов: к примеру, он хотел поставить памятник Николаю Чудотворцу, а также памятник матери — женщине с коляской. В последнее время работал над частными заказами. Как рассказали в Региональной армянской национально-культурной автономии, последний раз Арама Григоряна видели там в октябре прошлого года. — Вчера днём его дочь позвонила нам, сообщила эту новость трагическую, — рассказал член автономии Эдуард Хачатрян. — Арам с 1993 года был членом нашей общины, для нас это большая утрата. Последний раз он приходил в октябре — тогда он только приехал из Америки, жаловался, что там жарко. Последнее время он жил в Калифорнии. Говорил, что там климат невыносимый, скучал по нашей погоде. В целом выглядел бодрым и здоровым человеком... По словам дочери, Арама Григоряна похоронят в начале следующей недели в Ереване. Редакция НГС выражает соболезнование родственникам и друзьям скульптора. Арам Григорян родился в Армении в 1957 году, жил и работал в Новосибирске с 1985 года. По информации Российской академии художеств, он окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова по мастерской народного художника СССР Л. Е. Кербеля (1979–1985). Его основные произведения: скульптурная композиция «Моя Сибирь», памятник в честь 2000-летия Рождества Христова в Новосибирске, памятник архитектору А. Д. Крячкову в Новосибирске, портрет индийского поэта и философа Шри Ауробиндо Гхоша, портрет академика РАХ Эдуарда Дробицкого, портрет Клинта Иствуда, скульптурная композиция «Основатели города Новосибирска», скульптурная композиция «Чтобы не было войны!», портрет Родни Донгерфилда (американский комик и актёр), портрет дочери Амали.