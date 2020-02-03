Поезда из Северной Кореи через Новосибирск отменили из-за коронавируса

— Принято решение приостановить, начиная с понедельника, отправку поездов по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу, — цитирует ТАСС работника железнодорожных касс в Пхеньяне.

Ограничение на движение ввели на неопределенный срок, а возобновление пассажирского сообщения между двумя странами будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.

Согласно данным сайта РЖД, поезд Пхеньян — Москва следует через Новосибирск.

Кроме того, как сообщают в Восточно-Сибирской железной дороге (филиал РЖД), «до особого указания временно приостановлено движение» поездов Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог» (тоже следует через Новосибирск), Чита — Забайкальск — Пекин и беспересадочных вагонов Москва — Пекин.

На прошлой неделе, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом. Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.