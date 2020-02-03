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Дороги и транспорт Китайский коронавирус

Поезда из Северной Кореи через Новосибирск отменили из-за коронавируса

Пассажирское железнодорожное сообщение закрыли на неопределенный срок

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Поезда отменили в целях профилактики распространения коронавируса&nbsp;

Поезда отменили в целях профилактики распространения коронавируса 

Власти КНДР закрыли пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. 

— Принято решение приостановить, начиная с понедельника, отправку поездов по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу, — цитирует ТАСС работника железнодорожных касс в Пхеньяне.

Ограничение на движение ввели на неопределенный срок, а возобновление пассажирского сообщения между двумя странами будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.

Согласно данным сайта РЖД, поезд Пхеньян — Москва следует через Новосибирск. 

Кроме того, как сообщают в Восточно-Сибирской железной дороге (филиал РЖД), «до особого указания временно приостановлено движение» поездов Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог» (тоже следует через Новосибирск), Чита — Забайкальск — Пекин и беспересадочных вагонов Москва — Пекин. 

На прошлой неделе, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом. Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Qwerty
3 фев 2020 в 14:13

Ну и слава богу. Нужно еще рельсы разобрать. Нечего с ними общение поддерживать - Володя очень быстро учиться, беря с них пример.

Гость
3 фев 2020 в 14:14

По Б А Р А Б А Н У........

Фото пользователя
3 фев 2020 в 14:18

А чего это?Неужели "он" допустит прерывание связей с главным союзником и любимцем 98 процентов?😁