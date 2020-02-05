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Александра Исмайлова

журналист
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Александра Исмайлова

журналист

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Три инсайта после родов: за что я осуждала молодых мам

И сама такой стала

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Александра Исмайлова: «Я буду счастлива, если мой ребёнок за киндер согласится пойти в детский сад»

Александра Исмайлова: «Я буду счастлива, если мой ребёнок за киндер согласится пойти в детский сад»

Колумнист Александра Исмайлова стала мамой и поняла смысл индейской мудрости «Не судите человека, пока не проходили две луны в его мокасинах». Почитайте ее колонку.

Ловили себя хоть раз на мысли «Никогда такой не буду!», глядя, как обращаются молодые мамы с маленькими детьми? Я тоже ловила — и не раз. А потом сама стала мамой… И поняла смысл индейской мудрости: «Не судите человека, пока не проходили две луны в его мокасинах».

Подкуп киндером

До декрета я работала в газете. У нашей замредактора была маленькая дочка, которую она водила в детский сад. Однажды замредактора поделилась, что с утра дочка капризничала, не хотела собираться.

— Пришлось пообещать, что вечером куплю ей киндер-сюрприз, если сейчас она будет слушаться и быстро оденется, — рассказала Лида.

«Какой кошмар! — подумала я. — Подкупать маленького ребёнка! Никогда такой не буду. Отношения между детьми и родителями должны строиться иначе».

Наивная! Я ничего не знала о трёхлетках. Это самые упрямые и непослушные существа в мире. Да я буду счастлива, если мой ребёнок за киндер согласится пойти в детский сад!

Конечно, если есть в запасе время, с ними можно договориться. Например, я могу около часа убеждать сына почистить зубы или, скажем, переодеться из грязной майки в чистую. Если времени в обрез и действовать нужно быстро, есть только два варианта. Наорать или пообещать что-то очень хорошее. (Я не рассматриваю крайние меры — шлепки, насильное одевание/чистка зубов или дети, запуганные до такой степени, что слушаются с полуслова. Ничего хорошего в этом нет.) Естественно, нормальная мама предпочтёт второй вариант.

Фото детей в соцсетях

Бесит, не правда ли? Ну хватит уже выкладывать своих сопливых отпрысков! Я не хочу любоваться тридцать фотографий подряд, как чей-то годовасик тусит в песочнице. Или сидит на горшке. Или перемазал мордочку шоколадкой.

Ближе к 25 годам моя новостная лента «ВК» стала стремительно заполняться детьми. «Да что, у этих мамаш других интересов нет?! Никогда такой не буду!» — самоуверенно решила я.

И пропала из соцсетей почти на год, когда родился сын.

А через год захотелось уже хоть что-то выложить. Как-то напомнить миру о себе. Обновить аватарку. Но вот незадача! На всех свежих фотографиях я была, конечно же, с малышом.

Осуждая мам, я просто не понимала, насколько неразлучны женщина и ребёнок первое время.

А потом он сделал первые шаги. Первые куличики из песка. Впервые отправился со мной в путешествие. Впервые нарядил ёлку на Новый год. Как можно было этим не поделиться?

В какой-то момент я поймала себя на желании выложить перемазанную шоколадом мордашку. Это же так мило!

Разговор с подругой/сидение в телефоне

Замечали на улице или в ТЦ, как две девушки болтают, а ребёнок одной из них носится вокруг, дёргает маму за юбку, обращается к ней с вопросами, вопит, шалит и всячески старается привлечь внимание, а от него отмахиваются?

Я много раз наблюдала подобные сценки. И, конечно, осуждала мамаш: неужели сложно уделить внимание своему ребёнку? Неужели подруга важнее?

Теперь, уже будучи мамой, я готова выступить адвокатом всех женщин и девушек, остановившихся поболтать с подругой. И даже тех мамаш, которые сидят в телефоне, пока ребёнок бегает по детской площадке. Потому что я сама была на их месте.

Эти 30 минут разговора — с подругой или с мамой, вживую или по телефону — для меня были единственной отдушиной за весь день. Единственной возможностью поговорить с кем-то старше двух лет. Все остальные примерно 12 часов в сутки я отвечала на вопросы: «Зачем солнце?», «Зачем лужи?», «Зачем соседка пошла домой?»

Я работала с телефона, пока ребёнок играл на детской площадке — писала посты на заказ, редактировала тексты, организовывала фотосъёмки, согласовывала интервью. Да, я могла от него отмахнуться, попросить подождать. Потому что если я не поработаю, нам будет нечего есть. И уж лучше я поработаю на детской площадке, где сын может сам себя развлечь, чем включу ему дома на целый час отупляющие мультики.

Мораль этой колонки такова: не судите молодых мам, пока сами ими не стали. В идеале — предложите помощь.

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    молодая мамародывоспитание детей
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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Гость
    5 фев 2020 в 11:30

    Не фига не понял? Чего добивается мама? Жалости к себе, что ей так тяжело?
    Или оправдывает себя в том что её инста забита фотками с дитёй? Или то что ей необходимо поболтать с подругой и по телефону???
    Вот хоть убей не пойму её нытье на нгс.
    У меня наверное Сноха ребёнка не правильно воспитывает.В садик она идёт без всякого подкупа, не бегает и не тянет за юбку когда она остановится поболтать с подругой.
    Ребёнок которому четыре года чётко знает, что нужно помыть лицо, если она его испачкала шоколадкой, чётко знает что такое слово нет и нельзя.
    В случае если не работает садик, Сноха спокойно может взять его на работу, зная что не будет воплей и капризов.
    Что моя Сноха делает не так?
    Она наверное у меня дурочка набитая, если считает, что фотки интересны родителям и бабушке с дедушкой, а не скидывает их сотнями в соцсети!?!?

    вова
    5 фев 2020 в 11:30

    Такие статьи надо публиковать на специальных мамских ресурсах. Обычным людям зачем эти загоны? Тем более это самарская авторша.

    Фото пользователя
    5 фев 2020 в 11:28

    У меня знакомый жил с РСП, ему реально негде жить было - перезимовал. А потом свалил от нее, при чем она на работе была, он ей ничего не сказал, просто вещи собрал и свалил...
    Ну и у прицепа подрезал с копилки небольшой капитал - 300р на такси
    Не пешком же с баулами идти...