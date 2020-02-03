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Развлечения

В новосибирской колонии особого режима вылепили 6-метровую снежную часовню Николая Чудотворца

Все заключенные занимаются в кружке декоративно-прикладного и технического творчества

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За основу взяли часовню Святого Николая&nbsp;

За основу взяли часовню Святого Николая 

Снежный макет часовни высотой около 6 метров сделали заключенные мужской колонии особого режима ИК-13, расположенной в селе Раисино Новосибирской области. 

— За основу для изготовления была взята часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, которая является одним из символов города Новосибирска. В связи с неблагоприятными для создания подобной конструкции погодными условиями создателям проекта пришлось внести коррективы в макет часовни, — говорится на сайте ГУ ФСИН по Новосибирской области. 

Там же указано, что в создании часовни приняли участие 4 человека — все они занимаются в кружке декоративно-прикладного и технического творчества. 

Высота снежной часовни — примерно 6 метров, габаритные размеры — 6 на 8 метров.

В новосибирских колониях чтят православные традиции. Например, в исправительной колонии № 18 на Крещение организовали молебен для заключенных

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икисправительная колонияколонияГУ ФСИН
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КОММЕНТАРИИ (9)

3 фев 2020 в 13:12

Откуда только берутся рецидивисты, если в колониях и тюрьмах так трепетно все в бога верят?

4072
3 фев 2020 в 13:06

РПЦ должны обязательно выделить средства для строительства деревянной часовни в этом учреждении!

Само растает
3 фев 2020 в 13:04

вот такие храмы и надо строить