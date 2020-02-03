В новосибирской колонии особого режима вылепили 6-метровую снежную часовню Николая Чудотворца

— За основу для изготовления была взята часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, которая является одним из символов города Новосибирска. В связи с неблагоприятными для создания подобной конструкции погодными условиями создателям проекта пришлось внести коррективы в макет часовни, — говорится на сайте ГУ ФСИН по Новосибирской области.

Снежный макет часовни высотой около 6 метров сделали заключенные мужской колонии особого режима ИК-13, расположенной в селе Раисино Новосибирской области.

Там же указано, что в создании часовни приняли участие 4 человека — все они занимаются в кружке декоративно-прикладного и технического творчества.

Высота снежной часовни — примерно 6 метров, габаритные размеры — 6 на 8 метров.