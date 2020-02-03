Пешеход переходил проспект Карла Маркса и попал под две машины — аварию снял видеорегистратор

Водитель второй иномарки не успел увернуться и совершил повторный наезд

— Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лыщинского по направлению к улице Геодезической и напротив указанного дома совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. После этого второй участник ДТП, двигавшийся в попутном направлении водитель Toyota Mark II, тоже совершил наезд на данного пешехода, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

По информации ГИБДД, инцидент произошёл около 23:00 возле дома Карла Маркса, 57.

Минувшим вечером в Новосибирске в районе Горской на проспекте Маркса пешеход попал под два автомобиля.

По словам инспекторов, пешеход, мужчина 1987 года рождения, был отправлен в лечебное учреждение с ушибами и ссадинами, без серьёзных повреждений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



В прошлом месяце водитель Toyota Opa сбил подростка в Октябрьском районе — мальчик шёл не по пешеходному переходу.