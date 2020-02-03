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Происшествия

Пешеход переходил проспект Карла Маркса и попал под две машины — аварию снял видеорегистратор

По данным ГИБДД, мужчина госпитализирован с ушибами и ссадинами

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Водитель второй иномарки не успел увернуться и совершил повторный наезд&nbsp;

Водитель второй иномарки не успел увернуться и совершил повторный наезд 

Минувшим вечером в Новосибирске в районе Горской на проспекте Маркса пешеход попал под два автомобиля.

По информации ГИБДД, инцидент произошёл около 23:00 возле дома Карла Маркса, 57.

— Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лыщинского по направлению к улице Геодезической и напротив указанного дома совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. После этого второй участник ДТП, двигавшийся в попутном направлении водитель Toyota Mark II, тоже совершил наезд на данного пешехода, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

По словам инспекторов, пешеход, мужчина 1987 года рождения, был отправлен в лечебное учреждение с ушибами и ссадинами, без серьёзных повреждений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

В прошлом месяце водитель Toyota Opa сбил подростка в Октябрьском районе — мальчик шёл не по пешеходному переходу.

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ДТПаварии с пешеходами
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КОММЕНТАРИИ (7)

Qwerty
3 фев 2020 в 11:28

Тойоты убивают людей. Нужно их запретить! Особенно прули! Эти автомобили для нариков!

3 фев 2020 в 11:31

Пешеход оплатит ремонт двух авто?

Из погреба
3 фев 2020 в 11:33

Алкаш какой-то, мажор пьяный, кинулся под колёса. Левый берег кишит неработающими, пьяными богачами. Ну им всегда везёт, пара ушибов. Сейчас ещё иск к автовладельцам выкатят и отожмут на пиво 100500 рублей.