На станциях новосибирского метро сделали широкие проходы между турникетами для мам с колясками

Проходы между турникетами расширили только на выходе

На нескольких станциях Новосибирского метрополитена расширили проходы между турникетам на выходе — это сделали для пассажиров с колясками.

— Специалисты внимательно изучили обращение одной из пассажирок и нашли вариант решения проблемы. Работы начались с ноября 2019 года. На данный момент они уже произведены на станциях Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до станции «Площадь Ленина», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.



В этом году планируют переоборудовать турникеты на всех станциях Ленинской линии.

