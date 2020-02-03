На станциях новосибирского метро сделали широкие проходы между турникетами для мам с колясками

На нескольких станциях Новосибирского метрополитена расширили проходы между турникетам на выходе — это сделали для пассажиров с колясками.
— Специалисты внимательно изучили обращение одной из пассажирок и нашли вариант решения проблемы. Работы начались с ноября 2019 года. На данный момент они уже произведены на станциях Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до станции «Площадь Ленина», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
В этом году планируют переоборудовать турникеты на всех станциях Ленинской линии.
По информации метрополитена, после того как переоборудуют проходы на всех станциях Ленинской линии, работы начнутся на Дзержинской линии. Проход для колясок обозначен жёлтыми указателями на полу и стрелками на самом турникете.
Недавно Новосибирский метрополитен объявил аукцион на поставку и установку новых камер, информационных табло и системы оповещения, которые разместят в 76 вагонах.