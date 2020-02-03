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Дороги и транспорт

На станциях новосибирского метро сделали широкие проходы между турникетами для мам с колясками

До конца года расширенные проходы сделают на всех станциях Ленинской линии

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Проходы между турникетами расширили только на выходе

Проходы между турникетами расширили только на выходе

На нескольких станциях Новосибирского метрополитена расширили проходы между турникетам на выходе — это сделали для пассажиров с колясками.

— Специалисты внимательно изучили обращение одной из пассажирок и нашли вариант решения проблемы. Работы начались с ноября 2019 года. На данный момент они уже произведены на станциях Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до станции «Площадь Ленина», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В этом году планируют переоборудовать турникеты на всех станциях Ленинской линии. 

Турникеты для пассажиров с колясками находятся справа, на пути выхода из метрополитена

Турникеты для пассажиров с колясками находятся справа, на пути выхода из метрополитена

К концу года проходы планируют сделать на всех станциях Ленинской линии

К концу года проходы планируют сделать на всех станциях Ленинской линии

По информации метрополитена, после того как переоборудуют проходы на всех станциях Ленинской линии, работы начнутся на Дзержинской линии. Проход для колясок обозначен жёлтыми указателями на полу и стрелками на самом турникете. 

Недавно Новосибирский метрополитен объявил аукцион на поставку и установку новых камер, информационных табло и системы оповещения, которые разместят в 76 вагонах. 

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метрополитен
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КОММЕНТАРИИ (14)

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3 фев 2020 в 11:56

РСП и яжематери будут верещать от радости...

Гость
3 фев 2020 в 12:03

Дома сидите со своими спиногрызами. Достали вечно орущие дети яжематерей

3 фев 2020 в 12:00

Мамам с колясками и так открывают створки возле раб.места дежурного. Лучше бы сделали спуски для колясок от турникетов к платформе. Тащишь на себе эту коляску с ребенком. А как спускаться инвалидам -колясочникам вообще не понятно.