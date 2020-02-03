В томском аэропорту объяснили, почему самолёты вынужденно отправили в Новосибирск

В аэропорту Томска объяснили, почему отправили рейсы в Новосибирск — он до сих пор закрыт из-за инцидента с самолётом из Екатеринбурга.
— В 5:46 местного времени при посадке в аэропорту ТОМСК рейса авиакомпании «РусЛайн» РГ 823 по маршруту Екатеринбург — Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 32 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта в Томске.
Сейчас рейсы перенаправляют в Новосибирск, а пассажиров проблемного рейса уже эвакуировали в аэровокзал.
— До окончания эвакуации воздушного судна с взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолёта с взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания направила резервное воздушное судно, — добавили в пресс-службе.
Три борта уже успешно сели на запасной аэродром в Толмачёво.
На прошлой неделе в новосибирский аэропорт Толмачёво вернулся самолет, вылетевший незадолго до этого в Екатеринбург. В авиакомпании объяснили, что у самолёта сработала индикация невыпуска закрылков.