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В томском аэропорту объяснили, почему самолёты вынужденно отправили в Новосибирск

Самолёт из Екатеринбурга совершил неудачную посадку и заблокировал полосу

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В Новосибирске вместо Томска успешно сели самолёты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7

В Новосибирске вместо Томска успешно сели самолёты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7

В аэропорту Томска объяснили, почему отправили рейсы в Новосибирск — он до сих пор закрыт из-за инцидента с самолётом из Екатеринбурга.

— В 5:46 местного времени при посадке в аэропорту ТОМСК рейса авиакомпании «РусЛайн» РГ 823 по маршруту Екатеринбург — Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 32 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта в Томске.

Сейчас рейсы перенаправляют в Новосибирск, а пассажиров проблемного рейса уже эвакуировали в аэровокзал.

— До окончания эвакуации воздушного судна с взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолёта с взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания направила резервное воздушное судно, — добавили в пресс-службе.

Три борта уже успешно сели на запасной аэродром в Толмачёво.

На прошлой неделе в новосибирский аэропорт Толмачёво вернулся самолет, вылетевший незадолго до этого в Екатеринбург. В авиакомпании объяснили, что у самолёта сработала индикация невыпуска закрылков.

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аэропорт Толмачево
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КОММЕНТАРИИ (6)

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3 фев 2020 в 10:46

Ежики не пострадали?

Гость
3 фев 2020 в 10:45

Прицепить самолёт к буксировщику и оттащить его с ВПП, дело 10 минут.
Можно было бы и над томском покружить.

тагиловец
3 фев 2020 в 10:45

Скрывают что-то. Наверное самолет захватили.