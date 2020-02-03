На коронавирус не проверяем: в частной лаборатории Новосибирска повесили объявление на китайском языке

Объявление на китайском языке повесили в отделении на улица Бориса Богаткова

В Новосибирске в одном из отделений лаборатории KDL появилось объявление на китайском языке без перевода на русский. Листок с иероглифами можно увидеть на Бориса Богаткова, 221.



В компании объяснили, что в объявлении речь идёт об анализе на новый коронавирус. В отделение обращались граждане Китая, но лаборатория не может провести такой тест.

— На китайском написано то, что касается коронавируса этого года — мы его не выполняем, — рассказали корреспонденту НГС на горячей линии лаборатории KDL.