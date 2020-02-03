На коронавирус не проверяем: в частной лаборатории Новосибирска повесили объявление на китайском языке

В Новосибирске в одном из отделений лаборатории KDL появилось объявление на китайском языке без перевода на русский. Листок с иероглифами можно увидеть на Бориса Богаткова, 221.
В компании объяснили, что в объявлении речь идёт об анализе на новый коронавирус. В отделение обращались граждане Китая, но лаборатория не может провести такой тест.
— На китайском написано то, что касается коронавируса этого года — мы его не выполняем, — рассказали корреспонденту НГС на горячей линии лаборатории KDL.
Уточнить, сколько отделений повесили такие объявления и почему, на горячей линии не смогли, сказав, что передадут вопрос ответственному сотруднику, который перезвонит в редакцию. На момент публикации звонка не было.
Накануне стало известно, что пассажиров самолета Новосибирск — Тюмень, на борту которого 28 января летела китайская студентка с подтвержденным коронавирусом, также проверяют на это заболевание. К одному из пассажиров — Алексею Пивневу — врачи нагрянули прямо домой.
Как делают анализы на коронавирус и как выглядят тест-системы — мы показывали в этом репортаже.