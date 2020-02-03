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Здоровье Китайский коронавирус

На коронавирус не проверяем: в частной лаборатории Новосибирска повесили объявление на китайском языке

В компании сообщили, что к ним стали обращаться граждане Китая

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Объявление на китайском языке повесили в отделении на улица Бориса Богаткова

Объявление на китайском языке повесили в отделении на улица Бориса Богаткова

В Новосибирске в одном из отделений лаборатории KDL появилось объявление на китайском языке без перевода на русский. Листок с иероглифами можно увидеть на Бориса Богаткова, 221.

В компании объяснили, что в объявлении речь идёт об анализе на новый коронавирус. В отделение обращались граждане Китая, но лаборатория не может провести такой тест.

— На китайском написано то, что касается коронавируса этого года — мы его не выполняем, — рассказали корреспонденту НГС на горячей линии лаборатории KDL.

Уточнить, сколько отделений повесили такие объявления и почему, на горячей линии не смогли, сказав, что передадут вопрос ответственному сотруднику, который перезвонит в редакцию. На момент публикации звонка не было.

Накануне стало известно, что пассажиров самолета Новосибирск — Тюмень, на борту которого 28 января летела китайская студентка с подтвержденным коронавирусом, также проверяют на это заболевание. К одному из пассажиров — Алексею Пивневу — врачи нагрянули прямо домой.

Как делают анализы на коронавирус и как выглядят тест-системы — мы показывали в этом репортаже.

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китайский коронавирускоронавирус«Вектор»Китай
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КОММЕНТАРИИ (12)

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3 фев 2020 в 17:01

Почему отпускают посетителей таких? Их надо помещать в капсулу и на карантин 14 дней.

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3 фев 2020 в 17:11

Что там в Академе... Есть новости...

3 фев 2020 в 17:28

Сами приходят и отлавливать не надо ! И всем по фиг ! Лучше пассажиров самолета искать по стране . У России всегда свой путь .И не важно , что идет в тупик .