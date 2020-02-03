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Аэропорт Томска парализован из-за проблем во время посадки: самолёты отправили в Новосибирск

Три борта находятся сейчас на запасном аэропорте Толмачёво

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На данный момент в Новосибирске вместо Томска успешно сели самолёты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7

На данный момент в Новосибирске вместо Томска успешно сели самолёты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво сели три рейса, которые летели из Москвы в Томск. 

По данным портала E1.RU, работа томского аэропорта парализована из-за проблем во время посадки самолёта Bombardier CRJ200 авиакомпании «РусЛайн», который летел из Екатеринбурга. Воздушное судно застряло на взлётно-посадочной полосе.

— Три рейса на запасном находятся, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

На данный момент успешно сели борты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7 — U6–011, SU-1530 и S7–2613. Информации о запросе на запасной аэродром от других бортов на данный момент в пресс-службу Толмачёво не поступала.

Онлайн-табло в Томске показывает, что рейсы из Москвы задерживаются

Онлайн-табло в Томске показывает, что рейсы из Москвы задерживаются

В аэропорту Томска пообещали прокомментировать ситуации немного позже.

На прошлой неделе в новосибирский аэропорт Толмачёво вернулся самолет, вылетевший незадолго до этого в Екатеринбург. В авиакомпании объяснили, что у самолёта сработала индикация невыпуска закрылков.

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аэропорт Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (11)

Babrak
3 фев 2020 в 09:19

"на запасном аэропорте"
Нда....

3 фев 2020 в 09:15

Фигасе! Одна Москва!! Скоро все переедем туда, а территории заберёт Китай...

Гость
3 фев 2020 в 09:15

Локоть ВПП в Томске не почистил?