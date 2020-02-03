Аэропорт Томска парализован из-за проблем во время посадки: самолёты отправили в Новосибирск

На данный момент в Новосибирске вместо Томска успешно сели самолёты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво сели три рейса, которые летели из Москвы в Томск.

По данным портала E1.RU, работа томского аэропорта парализована из-за проблем во время посадки самолёта Bombardier CRJ200 авиакомпании «РусЛайн», который летел из Екатеринбурга. Воздушное судно застряло на взлётно-посадочной полосе.

— Три рейса на запасном находятся, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

На данный момент успешно сели борты из Москвы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и S7 — U6–011, SU-1530 и S7–2613. Информации о запросе на запасной аэродром от других бортов на данный момент в пресс-службу Толмачёво не поступала.