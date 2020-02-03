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Минздрав рассказал о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши в Академгородке

Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести

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Сегодня пострадавших планируют перевести из реанимации в обычные палаты

Сегодня пострадавших планируют перевести из реанимации в обычные палаты

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши кафе в Академгородке. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля.

Вчера на сайте Минздрава появилась информация о том, что госпитализированы два человека — их прооперировали. «У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — говорилось в сообщении. 

Медики оценивают их состояние как стабильное средней степени тяжести. 

— Сегодня из реанимации их собираются перевести в обычные палаты, пациенты в сознании, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре минздрава.

В результате завала из-под обломков извлекли пятерых человек, одна девушка найдена мертвой. НГС в онлайн-режиме рассказывал о случившейся трагедии. 

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обрушение крыши
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КОММЕНТАРИИ (7)

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3 фев 2020 в 08:52

Хватит трепатся по 100 раз одно и то же...

Агородовец
3 фев 2020 в 09:01

Парню совсем не повезло. Только восстановился из академотпуска в НГУ и снова придётся уйти. Кости таза срастаются гораздо медленнее голени. Плюс лежачее положение, ходить нельзя даже с костылями. До 5 месяцев может занять

Мишура
3 фев 2020 в 08:54

Писать больше не о чем? Людям выздоровления, нгс адекватности.