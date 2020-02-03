Минздрав рассказал о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши в Академгородке

Сегодня пострадавших планируют перевести из реанимации в обычные палаты

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши кафе в Академгородке. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля.

Вчера на сайте Минздрава появилась информация о том, что госпитализированы два человека — их прооперировали. «У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — говорилось в сообщении.

Медики оценивают их состояние как стабильное средней степени тяжести.



— Сегодня из реанимации их собираются перевести в обычные палаты, пациенты в сознании, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре минздрава.