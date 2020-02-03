Минздрав рассказал о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши в Академгородке

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о состоянии двух пострадавших при обрушении крыши кафе в Академгородке. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля.
Вчера на сайте Минздрава появилась информация о том, что госпитализированы два человека — их прооперировали. «У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — говорилось в сообщении.
Медики оценивают их состояние как стабильное средней степени тяжести.
— Сегодня из реанимации их собираются перевести в обычные палаты, пациенты в сознании, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре минздрава.
В результате завала из-под обломков извлекли пятерых человек, одна девушка найдена мертвой. НГС в онлайн-режиме рассказывал о случившейся трагедии.