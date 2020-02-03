Красивые номера станут ещё красивее: в России разрешили делать госномера с новыми трёхзначными кодами

На regulation.gov.ru, федеральном портале проектов нормативных правовых актов, появился проект от МВД. Ведомство предлагает внести изменения в приказ № 766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».
Никакой пояснительной информации к нему нет, но, как пишет «Коммерсантъ», это касается трёхзначных кодов региона на госномерах автомобилей. Пока первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7, но по этому проекту подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с любых цифр. Например, в Свердловской области появятся номера с 666, в Алтайском крае — 222.
При этом, как пишет газета, из-за нового приказа могут возрасти цены на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков. Всё из-за того, что производство госномеров при нанесении трёхзначных кодов будет обходиться дороже — так как нужны будут более толстые заготовки.
— Затраты на алюминий для нас увеличатся примерно на 10%, что автоматически увеличит цену и самого знака,— цитирует «Коммерсантъ» главу Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмилу Шерстневу.
При этом в большинстве регионов России до сих пор использованы не все комбинации номеров с двухзначными кодами, а в самом загруженном транспортом городе, Москве, ещё есть свободные номера с трёхзначными кодами.
А вы бы хотели себе госномер с трёхзначным кодом региона из одинаковых цифр?
Ранее мы рассказывали, что ждёт автомобилистов в 2020 году. В том числе с 1 января вступил закон «О государственной регистрации транспортных средств», по которому при покупке авто можно получить номер с кодом только того региона, где зарегистрирован человек.