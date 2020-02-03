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Дороги и транспорт Опрос

Красивые номера станут ещё красивее: в России разрешили делать госномера с новыми трёхзначными кодами

МВД предложило проект, по которому коды из трёх цифр могут начинаться не только с 1 и 7

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Есть опасения, что номера с трёхзначными кодами будут обходиться дороже

Есть опасения, что номера с трёхзначными кодами будут обходиться дороже

На regulation.gov.ru, федеральном портале проектов нормативных правовых актов, появился проект от МВД. Ведомство предлагает внести изменения в приказ № 766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Никакой пояснительной информации к нему нет, но, как пишет «Коммерсантъ», это касается трёхзначных кодов региона на госномерах автомобилей. Пока первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7, но по этому проекту подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с любых цифр. Например, в Свердловской области появятся номера с 666, в Алтайском крае — 222. 

При этом, как пишет газета, из-за нового приказа могут возрасти цены на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков. Всё из-за того, что производство госномеров при нанесении трёхзначных кодов будет обходиться дороже — так как нужны будут более толстые заготовки.

— Затраты на алюминий для нас увеличатся примерно на 10%, что автоматически увеличит цену и самого знака,— цитирует «Коммерсантъ» главу Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмилу Шерстневу.

При этом в большинстве регионов России до сих пор использованы не все комбинации номеров с двухзначными кодами, а в самом загруженном транспортом городе, Москве, ещё есть свободные номера с трёхзначными кодами.

А вы бы хотели себе госномер с трёхзначным кодом региона из одинаковых цифр?

    Ранее мы рассказывали, что ждёт автомобилистов в 2020 году. В том числе с 1 января вступил закон «О государственной регистрации транспортных средств», по которому при покупке авто можно получить номер с кодом только того региона, где зарегистрирован человек.

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    АвтомобилистыГИБДДГУ МВДновый проектКрасивые госномераГосномера
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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    3 фев 2020 в 04:29

    Не мешайте, сосу.

    знаток
    3 фев 2020 в 03:59

    "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!" (с) Кин-дза-дза.
    Стабильность, чо...

    3 фев 2020 в 03:57

    После всех этих манипуляций с регистрацией номеров, становится понятно что все достижение Российской экономики - это начать барыжить номерами от государства вместо барыг с ГИБДД. Воистину технологический прорыв. Остается только предполагать, когда государство догадается продавать людей на органы, что бы деньги не уходили на черный рынок, вот тогда наверное хорошо заживем.