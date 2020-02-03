Красивые номера станут ещё красивее: в России разрешили делать госномера с новыми трёхзначными кодами

Никакой пояснительной информации к нему нет, но, как пишет «Коммерсантъ», это касается трёхзначных кодов региона на госномерах автомобилей. Пока первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7, но по этому проекту подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с любых цифр. Например, в Свердловской области появятся номера с 666, в Алтайском крае — 222.

При этом, как пишет газета, из-за нового приказа могут возрасти цены на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков. Всё из-за того, что производство госномеров при нанесении трёхзначных кодов будет обходиться дороже — так как нужны будут более толстые заготовки.



— Затраты на алюминий для нас увеличатся примерно на 10%, что автоматически увеличит цену и самого знака,— цитирует «Коммерсантъ» главу Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмилу Шерстневу.



При этом в большинстве регионов России до сих пор использованы не все комбинации номеров с двухзначными кодами, а в самом загруженном транспортом городе, Москве, ещё есть свободные номера с трёхзначными кодами.

