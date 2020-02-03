К мужчине, летевшему из Новосибирска с зараженной коронавирусом студенткой, нагрянули врачи и участковый

Пассажиров самолета Новосибирск — Тюмень, на борту которого 28 января летела китайская студентка с подтвержденным коронавирусом, также проверяют на это заболевание. К одному из пассажиров — Алексею Пивневу — врачи нагрянули прямо домой.
Что было дальше — нашим коллегам из 72.RU рассказала его жена Оксана.
— Интересная история приключилась с моей семьей на днях. Стук в дверь, смотрим в глазок — за дверью медбрат. Когда спросили, чем обязаны, он начал путано объяснять нам, что мой муж недавно прилетел из Китая, и в самолёте у него был контакт (да-да, именно так и выразился) с китаянкой. И теперь мужа надо проверить на коронавирус. Мы объяснили медсотрудникам, что в Китае не были уже полгода, и отправили восвояси. Но медики оказались настойчивыми и приезжали еще два раза, — вспоминает Оксана Пивкина.
Позже семье позвонили представители Роспотребнадзора и понятно объяснили причину визита врачей.
— Оказывается, в самолете, прилетевшем из Новосибирска в Тюмень, летели пятеро китаянок, у одной из которых был обнаружен коронавирус (речь — о Лесли, студентке ТИУ. — Прим. ред.). И теперь проверяют всех, кто летел этим рейсом. Среди пассажиров был и мой муж, — продолжила наша собеседница.
На следующий день пришел участковый, потом — снова медбратья, но уже не одни, а в сопровождении всё того же участкового.
— Все было вежливые и доброжелательные несмотря на то, что им пришлось потратить на нас все выходные. Анализы в итоге мой муж всё же сдал, и с чистой совестью мы живем дальше, — подытожила девушка.
В конце месяца, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом. Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.
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