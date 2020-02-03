К мужчине, летевшему из Новосибирска с зараженной коронавирусом студенткой, нагрянули врачи и участковый

Причиной их визита стало то, что из Новосибирска до Тюмени мужчина летел с заболевшей коронавирусом студенткой ТИУ

Пассажиров самолета Новосибирск — Тюмень, на борту которого 28 января летела китайская студентка с подтвержденным коронавирусом, также проверяют на это заболевание. К одному из пассажиров — Алексею Пивневу — врачи нагрянули прямо домой.

Что было дальше — нашим коллегам из 72.RU рассказала его жена Оксана.

— Интересная история приключилась с моей семьей на днях. Стук в дверь, смотрим в глазок — за дверью медбрат. Когда спросили, чем обязаны, он начал путано объяснять нам, что мой муж недавно прилетел из Китая, и в самолёте у него был контакт (да-да, именно так и выразился) с китаянкой. И теперь мужа надо проверить на коронавирус. Мы объяснили медсотрудникам, что в Китае не были уже полгода, и отправили восвояси. Но медики оказались настойчивыми и приезжали еще два раза, — вспоминает Оксана Пивкина.