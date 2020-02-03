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Город Китайский коронавирус

К мужчине, летевшему из Новосибирска с зараженной коронавирусом студенткой, нагрянули врачи и участковый

Мужчина не понимал, чего от него хотят врачи: они говорили о полете в Китай, где он не был полгода

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Причиной их визита стало то, что из Новосибирска до Тюмени мужчина летел с заболевшей коронавирусом студенткой ТИУ

Причиной их визита стало то, что из Новосибирска до Тюмени мужчина летел с заболевшей коронавирусом студенткой ТИУ

Пассажиров самолета Новосибирск — Тюмень, на борту которого 28 января летела китайская студентка с подтвержденным коронавирусом, также проверяют на это заболевание. К одному из пассажиров — Алексею Пивневу — врачи нагрянули прямо домой.

Что было дальше — нашим коллегам из 72.RU рассказала его жена Оксана.

— Интересная история приключилась с моей семьей на днях. Стук в дверь, смотрим в глазок — за дверью медбрат. Когда спросили, чем обязаны, он начал путано объяснять нам, что мой муж недавно прилетел из Китая, и в самолёте у него был контакт (да-да, именно так и выразился) с китаянкой. И теперь мужа надо проверить на коронавирус. Мы объяснили медсотрудникам, что в Китае не были уже полгода, и отправили восвояси. Но медики оказались настойчивыми и приезжали еще два раза, — вспоминает Оксана Пивкина.

Позже семье позвонили представители Роспотребнадзора и понятно объяснили причину визита врачей.

— Оказывается, в самолете, прилетевшем из Новосибирска в Тюмень, летели пятеро китаянок, у одной из которых был обнаружен коронавирус (речь — о Лесли, студентке ТИУ. — Прим. ред.). И теперь проверяют всех, кто летел этим рейсом. Среди пассажиров был и мой муж, — продолжила наша собеседница.

На следующий день пришел участковый, потом — снова медбратья, но уже не одни, а в сопровождении всё того же участкового.

— Все было вежливые и доброжелательные несмотря на то, что им пришлось потратить на нас все выходные. Анализы в итоге мой муж всё же сдал, и с чистой совестью мы живем дальше, — подытожила девушка.

Тот самый рейс, которым Алексей, муж Оксаны, 28 января прилетел из Новосибирска в Тюмень.&nbsp;Стюардессы работали на борту в медицинских масках

Тот самый рейс, которым Алексей, муж Оксаны, 28 января прилетел из Новосибирска в Тюмень. Стюардессы работали на борту в медицинских масках

Перед тем как выпустить пассажиров в Рощино, каждого из 138 проверили с помощью тепловизоров и бесконтактных термометров. На это ушло не больше 15 минут

Перед тем как выпустить пассажиров в Рощино, каждого из 138 проверили с помощью тепловизоров и бесконтактных термометров. На это ушло не больше 15 минут

В конце месяца, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом. Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.

Россиянка рассказывает, почему китайцы не боятся выходить на улицы и общаться друг с другом. Александра Игнатович живет на южном побережье страны — в Гуанчжоу. Девушка рассказала о жизни обычных людей и работе китайской пропаганды.

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КОММЕНТАРИИ (7)

3 фев 2020 в 00:16

Чёта я не понял ! Пять раз приходили и пять раз этот чел отправлял их к чёртовой бабушке ?! А скольких он мог заразить за это время ? С такими упоротыми , руки в гору и в собачатник !!!

лена путина
3 фев 2020 в 00:13

то есть тепловизоры показали у мужика повышенную температуру? какие он анализы сдавал? на что его проверяли, если он не болел.

3 фев 2020 в 00:19

Не поняла, почему жена сказала, что они полгода не были в Китае, если муж только что оттуда прилетел?