Врач из Куйбышева найден мёртвым на каргатской заправке

Врач попросил эвакуаторщика (они везли покореженную в ДТП машину из Новосибирска в Куйбышев) остановиться на заправке. Сказал, что купит воды

— Поврежденную в аварии машину он тащил из Новосибирска на эвакуаторе, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Тащили вдвоём, он всю дорогу молчал. Этот эвакуаторщик позже рассказал, что врач попросил его сделать остановку на каргатской заправке. Сказал, что купит воды. Зашёл в туалет и там покончил с собой.

Инцидент произошёл ночью 1 февраля. Куйбышевский врач-анестезиолог попал в ДТП на своём личном автомобиле «Тойота» — мужчина врезался в опору линии электропередачи.

Мужчина долго отсутствовал — дверь туалета решились взломать только через 30 минут. В социальных сетях местные жители пишут о том, что погибший — 50-летний врач-анестезиолог, работавший в местном роддоме.

В ноябре прошлого года покончил с собой заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера.