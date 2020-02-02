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Врач из Куйбышева найден мёртвым на каргатской заправке

Незадолго до этого мужчина попал в серьезное ДТП

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Врач попросил эвакуаторщика (они везли покореженную в ДТП машину из Новосибирска в Куйбышев) остановиться на заправке. Сказал, что купит воды

Врач попросил эвакуаторщика (они везли покореженную в ДТП машину из Новосибирска в Куйбышев) остановиться на заправке. Сказал, что купит воды

Инцидент произошёл ночью 1 февраля. Куйбышевский врач-анестезиолог попал в ДТП на своём личном автомобиле «Тойота» — мужчина врезался в опору линии электропередачи.

— Поврежденную в аварии машину он тащил из Новосибирска на эвакуаторе, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Тащили вдвоём, он всю дорогу молчал. Этот эвакуаторщик позже рассказал, что врач попросил его сделать остановку на каргатской заправке. Сказал, что купит воды. Зашёл в туалет и там покончил с собой.

Мужчина долго отсутствовал — дверь туалета решились взломать только через 30 минут. В социальных сетях местные жители пишут о том, что погибший — 50-летний врач-анестезиолог, работавший в местном роддоме.

В ноябре прошлого года покончил с собой заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера.

Если вам что-либо известно о данном происшествии, сообщите, пожалуйста, информацию по номерам 112 или 8 800 700-54-52. Также вы можете обратиться в редакцию (можно анонимно) по телефону +7 923 157-00-00.

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самоубийствомедицинаКаргат
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КОММЕНТАРИИ (61)

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2 фев 2020 в 22:34

Наверняка , он и в столб сознательно на скорости въехал. Сразу не получилось осуществить задуманное ........довёл начатое до конца на автозаправке.

Следствие разберётся. Жаль, что мужчина не смог решить свои проблемы иным путём.

знаток
2 фев 2020 в 22:25

Безнадёга - результат 20и лет стабильности.
И дальше будет только хуже, увы.
Соболезную.

:))
2 фев 2020 в 22:21

Неужели все из-за автоведра? Расстроился,что дорого чинить? так машина это же кусок железа, зачем за нее вообще переживать.