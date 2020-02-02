«Дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!» Истории людей, помогавших спасателям в Академгородке

На место ЧП приехали не только спасатели, но и начальники — руководители Следственного комитета и прокуратуры Советского района Фото: Александр Ощепков / НГС

Участники ночной вечеринки в Академгородке, которая закончилась трагедией — обвалом крыши и гибелью девушки, поговорили с НГС и рассказали, что происходило на месте ЧП в первые минуты. Некоторые ребята помогали спасателям доставать людей из-под завалов. Вот их истории.

«Кричал: есть кто живой под завалами?» — Точно по времени не скажу, где-то в 3:30 ночи это произошло. Все танцевали, музыка вдруг резко оборвалась, и охранники попросили всех выйти. Когда я вышел, то увидел, что помещение, которое было гардеробом, стало как бы улицей. Из дверного проёма видна гора снега. Я подбегаю, спрашиваю, нужна ли помощь. Как выяснилось, там были люди. Забираюсь на гору снега, кричу, есть кто живой под завалом. Спрашиваю: «Вам дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!», — рассказывает Сергей, один из участников вечеринки.

На помощь пришли многие. Потом приехали сотрудники МЧС, участники вечеринки остались, чтобы помочь им. Сначала не могли понять, куда копать, потому что площадь обрушения оказалась большой, да и снега было много.

— Копаем, вдруг вижу, как фонарик начинает светить. Начинаю копать в том направлении. Скоро показалась рука, схватилась за меня. Я дальше копаю. Следом откопали голову. Как выяснилось, рухнувшая крыша прижала парня по грудь, голова с руками торчат, все остальное под крышей, а сверху снег. К этому времени уже приехало очень много сотрудников МЧС, человек 30, если не больше. Мы все копали, помогали, как могли. Сзади меня девушка худенькая стояла, без перчаток пыталась скрести этот снег. В итоге парня мы выкопали, я с ним на протяжении всего времени, пока выкапывали, общался. Он сознание только под конец потерял, — вспоминает Сергей. Когда сотрудник МЧС спилил кусок крыши, парня сразу достали и унесли на носилках. По словам Сергея, это один из тех пострадавших, кого забрали с переломом бедра.

«Выглядело это очень страшно» Ещё одна участница вечеринки, Светлана, тоже осталась помогать спасателям.

— Мы приехали с друзьями около часа ночи. По нашим наблюдениям, в помещении было более чем 200 человек. И было очень шумно. В момент обрушения крыши это заметили только те, кто находились рядом со входом в гардероб. Я сразу подбежала к организаторам, они ответили, что МЧС уже едут. Все, кто мог, бросились раскапывать снег. Выглядело это очень страшно: огромный слой снега, а под ним — кровля крыши, которую потом резали спасатели. Под кровлей уже были разрушенные панели, а уже под ними — люди. Сколько там человек, мы сначала не знали, — рассказывает Светлана. По её словам, сотрудникам МЧС помогали около 50 человек. — Люди уходили греться, их сменяли другие, копали любыми подручными средствами, даже голыми руками. Искали тёплую воду для ребят и спасателей, передавали лопаты из рук в руки. При мне одного мальчика достали, все сразу же отошли, его пронесли на носилках через такой живой коридор. И потом сразу же начали снова копать.

