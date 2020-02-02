2 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Происшествия

Как начиналась вечеринка и что было после обвала крыши — видео трагедии в Академгородке

Краткий пересказ событий минувшей ночи

319
3 Обсудить

Поделиться

Большинство людей самостоятельно эвакуировались из помещения. Но несколько человек оказались в эпицентре обрушения, их завалило обломками кровли и снегом

Большинство людей самостоятельно эвакуировались из помещения. Но несколько человек оказались в эпицентре обрушения, их завалило обломками кровли и снегом

Этой ночью, 2 февраля, в Академгородке обвалилась кровля раздевалки кафе. В здании проходила вечеринка, одна девушка погибла, ещё двоих людей увезли в больницу с переломами. Публикуем видео трагедии — краткий пересказ, как начиналась вечеринка и что было после обрушения крыши.

Организаторы вечеринки уже рассказали свою версию событий.Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.

Мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Академгородокобрушение крыши
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
2 фев 2020 в 19:41

Что так мало новостей про это...

На нервах
2 фев 2020 в 19:41

Сума сошли чтоли? 15-ть раз об одном и томже?

Гость
2 фев 2020 в 19:41

Надеюсь мэра привлекут к ответственности!