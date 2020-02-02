Как начиналась вечеринка и что было после обвала крыши — видео трагедии в Академгородке

Этой ночью, 2 февраля, в Академгородке обвалилась кровля раздевалки кафе. В здании проходила вечеринка, одна девушка погибла, ещё двоих людей увезли в больницу с переломами. Публикуем видео трагедии — краткий пересказ, как начиналась вечеринка и что было после обрушения крыши.
Организаторы вечеринки уже рассказали свою версию событий.Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.
27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.
Мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.