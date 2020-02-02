2 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

«Мы избавились от этого здания». СО РАН сделало заявление о трагедии с погибшей девушкой

Ученые утверждают, что заброшенное здание им больше не принадлежит

681
7 Обсудить

Поделиться

Обрушилась крыша хлипкой пристройки, само здание не пострадало

Обрушилась крыша хлипкой пристройки, само здание не пострадало

В СО РАН прокомментировали трагедию с рухнувшей крышей пристройки к зданию на бульваре Молодежи в Академгородке. Ранее прокуратура Советского района заявила, что здание числилось на балансе Сибирского отделения Российской академии наук, а точнее ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН.

— Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, — говорилось в заявлении прокуратуры.

Но ученые опровергли эту информацию. Они заявили, что избавились от этого здания еще в прошлом году:

— Весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа, — прокомментировал управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский. — Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше».

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.

Мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

обрушение крышиАкадемгородокСО РАН
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
2 фев 2020 в 17:13

Ну наконец-то... Давно на эту тему новостей не было...

Гость
2 фев 2020 в 17:09

Но "наворотили"-то ученые.Выпускники НГУ математик Антон Шматов (Институт математики СО РАН) и химик Данила Одинцов (Новосибирский институт органической химии) сконструировали дрифт-трайк и вышли с проектом аттракциона Walter Drift Trike в финал Зимней школы Академпарка.

Фото пользователя
2 фев 2020 в 17:08

определить кому принадлежит здание элементарно. по счету на отопление