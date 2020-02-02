«Мы избавились от этого здания». СО РАН сделало заявление о трагедии с погибшей девушкой

В СО РАН прокомментировали трагедию с рухнувшей крышей пристройки к зданию на бульваре Молодежи в Академгородке. Ранее прокуратура Советского района заявила, что здание числилось на балансе Сибирского отделения Российской академии наук, а точнее ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН.



— Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, — говорилось в заявлении прокуратуры.