«Мы избавились от этого здания». СО РАН сделало заявление о трагедии с погибшей девушкой

В СО РАН прокомментировали трагедию с рухнувшей крышей пристройки к зданию на бульваре Молодежи в Академгородке. Ранее прокуратура Советского района заявила, что здание числилось на балансе Сибирского отделения Российской академии наук, а точнее ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН.
— Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, — говорилось в заявлении прокуратуры.
Но ученые опровергли эту информацию. Они заявили, что избавились от этого здания еще в прошлом году:
— Весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа, — прокомментировал управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский. — Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше».
Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.
27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.
Мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.