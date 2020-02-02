«Было где реально покачать» — организаторы вечеринки рассказали свою версию событий

Как отмечают организаторы, они сами сразу вызвали спасателей Фото: 54.mchs.gov.ru

В Telegram-канале «W&Y concept stores» опубликован развернутый комментарий от людей, которые, предположительно, принимали участие в организации трагической вечеринки в Академгородке. Они жалуются на некачественную работу СМИ. Публикуем самое главное из него.

«Что было на самом деле? Всё реально начиналось хорошо. На самом деле была обычная выездная тусовка с хорошей организованностью пространств. Было куда повесить вещи, были прикольные арт-объекты на стенах, было где реально покачать под вполне неплохой звук, была курилка и зал для общения.



Это не какая-то заброшка, которую взяли без спросу, это помещение, которое арендуется на конкретный день у собственника. И в первую очередь собственник несет ответственность за надежность строения и очистку снега с крыши зимой. В какой-то момент (уже за 4 утра) в подсобном помещении рухнула крыша. Не у самого здания, а маленькой пристройки, которая была построена ненадежной, из непрочных материалов (в отличие от основного бетонного здания).

Это произошло внезапно и незаметно. Даже без грохота. В течение минуты стало ясно, что случилось. Очень быстро и четко сотрудники вечеринки попросили всех покинуть помещение. Все мгновенно пришло в движение, и без давки и паники большая часть вышла на улицу. Службы были вызваны сразу и приехали очень быстро. Это помещение использовалось для размещения вещей и оборудования сотрудников и бара, а вторая его часть (отгороженная пленкой) для дополнительного (не основного) гардероба. Нужно отметить, что вход в подсобку был строго для стаффа (сотрудников, работавших на мероприятии. — Прим. ред.) и контролировался, что в итоге снизило количество пострадавших.

