После убийства беременной девушки в Новосибирске прошли одиночные пикеты. Участницу увели полицейские

Одну из пикетчиц увели на пост полиции

Фото: Анастасия Вихрева



После убийства Натальи Чернышевой в центре Новосибирска прошли одиночные пикеты. Участницы хотели обратить внимание на необходимость принятия закона о домашнем насилии.

— Сегодня я вышла, чтобы привлечь внимание к двум событиям, которые произошли 27 января. В этот день в Заксобрании раскритиковали закон о семейно-бытовом насилии, в том числе звучали такие слова, что это закон против любви, что он угрожает семейным ценностям. Второе событие, которое произошло в этот день, — это убийство. Женщину, Наталью, убил её бывший сожитель, когда она была на 8-м месяце беременности. Я убеждена, что это произошло, потому что закон о профилактике семейно-бытового насилия не принят. Если бы он действовал, то Наталья и ещё множество других жертв, которые были убиты своими мужьями и сожителями, были бы живы. Пока этот закон не примут, женщины так и будут умирать. Слова, которые звучали от участников [от участников обсуждения в Заксобрании] на этом фоне выглядят очень цинично, — рассказала пикетирующая Марина Филиппова. Девушка стояла на площади Ленина.





Позже к Филипповой подошёл полицейский и отвел на пост, расположенный около оперного театра. По словам девушки, полицейские вели себя вежливо, проверили, «висят ли на ней штрафы или ещё что-нибудь, из-за чего она не может пикетировать», а потом отпустили.



Участницы стояли в Первомайском сквере и на площади Ленина

Фото: Анастасия Вихрева

— Я пришла, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Я выступаю за то, чтобы принять закон о семейно-бытовом насилии. Каждый год тысячи людей гибнут от рук домашних тиранов, и сейчас они не имеют реальной возможности защититься. До тех пор, пока насилие будет декриминализовано, насильники будут оставаться на свободе и продолжать третировать своих жертв, — рассказала другая пикетчица, Геля Бессмертная.

Проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» раскритиковали на круглом столе в Заксобрании Новосибирской области на прошлой неделе, 27 января. О законе высказались уполномоченный по правам человека, общественники и депутат Александр Карелин. Собравшиеся увидели в законопроекте европейские корни, «которые были заложены для того, чтобы Европа рванула против России». Подробнее об обсуждении законопроекта можно прочитать тут.