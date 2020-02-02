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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

Задержали 27-летнего организатора трагической вечеринки в Академгородке

В помещении, где проводилось гараж-пати, рухнула крыша. Под завалами погибла девушка

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Организаторы, молодые люди, арендовали помещение на одну ночь. Такие вечеринки они проводили примерно раз в месяц

Организаторы, молодые люди, арендовали помещение на одну ночь. Такие вечеринки они проводили примерно раз в месяц

Следственный комитет России сообщил о задержании организатора вечеринки, которая проходила этой ночью на бульваре Молодежи в Академгородке.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для расследования уголовного дела в Новосибирск направили криминалистов из Москвы.

Трагедия произошла около четырех часов утра. Под тяжестью снега рухнула крыша над импровизированным гардеробом. Под завалами оказались пятеро человек. Одна девушка погибла, двое получили переломы. Еще двоих отпустили после обследования, с ними всё хорошо.

Как проходила спасательная операция:

Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. Журналист НГС поговорил с молодыми людьми, которые были на этой вечеринке. Вот что они рассказали.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

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обрушение крышиАкадемгородокзадержание
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КОММЕНТАРИИ (68)

Гость
2 фев 2020 в 14:44

Если постройка считалась заброшенной и аварийной, то нужно привлекать не только арендатора, но арендодателя, который зная об аварийности здания, сдал её в аренду.

изя
2 фев 2020 в 15:03

а причем тут организатор, он следит за крышами?

чел
2 фев 2020 в 14:49

А кто должен следить за состоянием помещения и уборкой снега с крыши? Организаторы вечеринки или собственник, сдающий аварийное помещение, не подозревающему об опасности арендатору? Опять крайнего нашли.