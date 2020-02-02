Задержали 27-летнего организатора трагической вечеринки в Академгородке

Организаторы, молодые люди, арендовали помещение на одну ночь. Такие вечеринки они проводили примерно раз в месяц

Следственный комитет России сообщил о задержании организатора вечеринки, которая проходила этой ночью на бульваре Молодежи в Академгородке.



— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для расследования уголовного дела в Новосибирск направили криминалистов из Москвы.

Трагедия произошла около четырех часов утра. Под тяжестью снега рухнула крыша над импровизированным гардеробом. Под завалами оказались пятеро человек. Одна девушка погибла, двое получили переломы. Еще двоих отпустили после обследования, с ними всё хорошо.