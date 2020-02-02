Гора обломков и снега. Спасатели обнародовали впечатляющее видео разбора завалов в Академгородке

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска опубликовала впечатляющее видео с места обрушения крыши в Академгородке.
Видео размещено в официальной группе службы в сети «ВКонтакте». На нем видна огромная гора снега, смешанного с обломками здания, разбором которой занимаются спасатели.
Как можно понять, обрушившееся помещение было пристроено к капитальному зданию, — после его обрушения в кирпичном сооружении остался огромный проём.
Спасатели разгребают завал преимущественно вручную, пользуясь специальной техникой лишь точечно.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.
27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.