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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

Гора обломков и снега. Спасатели обнародовали впечатляющее видео разбора завалов в Академгородке

Под завалами оказались пять человек. Одна девушка погибла

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Масштаб случившегося впечатляет

Масштаб случившегося впечатляет

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска опубликовала впечатляющее видео с места обрушения крыши в Академгородке.

Видео размещено в официальной группе службы в сети «ВКонтакте». На нем видна огромная гора снега, смешанного с обломками здания, разбором которой занимаются спасатели.

Как можно понять, обрушившееся помещение было пристроено к капитальному зданию, — после его обрушения в кирпичном сооружении остался огромный проём.

Спасатели разгребают завал преимущественно вручную, пользуясь специальной техникой лишь точечно.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

27-летний организатор трагической вечеринки уже задержан.

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обрушение крышиАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (26)

Шинша
2 фев 2020 в 15:19

А зачем российские девушки ходят на такие сходняки? Подскажите плиииз

2 фев 2020 в 15:51

уберите новый дизайн страницы! увольте сына-дизайнера соседки директора!

Белка №1
2 фев 2020 в 14:50

Предлагаю улицу назвать в память погибшей девушки.