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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

В Новосибирск летят криминалисты из Москвы — расследовать трагедию в Академгородке

Они будут помогать местным силовикам и контролировать сбор доказательств

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По предварительной информации, крыша просто не выдержала скопившегося снега

По предварительной информации, крыша просто не выдержала скопившегося снега

Председатель следкома Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область сотрудников для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.

По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в официальном сообщении.

Ранее следственными органами уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В результате происшествия одна девушка погибла, ещё двое молодых людей получили серьезные травмы. 

Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. Журналист НГС поговорил с молодыми людьми, которые были на этой вечеринке. Вот что они рассказали.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

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обрушение крышиАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (4)

Эге
2 фев 2020 в 14:25

Видимо, детки каких-то важных шишек пострадали.

Гость
2 фев 2020 в 14:20

кто то получит штраф и условку..... только интересно кто?дворник, администратор или охранник?

2 фев 2020 в 14:28

какое расследование причина и так понятно, никто не чистил снег с крыши на постройке из овна и палок