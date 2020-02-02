В Новосибирск летят криминалисты из Москвы — расследовать трагедию в Академгородке

По предварительной информации, крыша просто не выдержала скопившегося снега

Председатель следкома Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область сотрудников для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе, сообщили в пресс-службе ведомства.



На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.



По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в официальном сообщении.

