В Новосибирск летят криминалисты из Москвы — расследовать трагедию в Академгородке

Председатель следкома Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область сотрудников для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе, сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.
По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в официальном сообщении.
Ранее следственными органами уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В результате происшествия одна девушка погибла, ещё двое молодых людей получили серьезные травмы.
Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. Журналист НГС поговорил с молодыми людьми, которые были на этой вечеринке. Вот что они рассказали.
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