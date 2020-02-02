«Не имеем к этому отношения» — создатель кафе «Родня» открестился от заведения, где рухнула крыша

Формат вечеринки, на которой случилась трагедия, предполагал проведение её в необычном месте, точный адрес которого участники узнавали из социальных сетей

По словам мужчины, фактически «Родня» проработала чуть больше месяца, после чего проект был свернут из-за нехватки денег для начала полноценной работы. Помещение было неприспособленным для работы заведения общепита и требовало дополнительных инвестиций.

«Родня» — последнее по счёту заведение с известным названием, которое работало по адресу проспект Молодежи, 36 к1, где минувшей ночью во время многолюдной вечеринки рухнула крыша . Именно поэтому, как только стало известно о трагедии, многие предположили, что ЧП произошло в этом заведении. НГС удалось связаться с одним из создателей «Родни». Он утверждает, что они не имеют никакого отношения к этой гараж-вечеринке.

— Что там было дальше, я не знаю. К мероприятиям, проводившимся в этом помещении, создатели «Родни» уже не имели никакого отношения, — заявил Сергей.

Обрушение в здании на проспекте Молодёжи в Академгородке, которое прокуратура называет «пристройкой», произошло в три часа ночи. В это время здесь проходила модная вечеринка. Одна девушка погибла, двое молодых людей получили серьезные травмы. Ещё двое были доставлены в больницу, но потом отпущены домой.

Журналисты НГС поговорили с молодыми людьми, которые в момент обрушения были на этой вечеринке. Вот что они рассказали.

Подробнее про гараж-пати можно прочитать тут (там же мы опубликовали фото и видео с вечеринки, которые были выложены в соцсети незадолго до трагедии).