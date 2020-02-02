«Это жутковатая тусовка — никаких гарантий»: очевидцы о происшествии в кафе Академгородка

Этой ночью в Академгородке Новосибирска во время гаражной вечеринки обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Одна девушка найдена мертвой.
Корреспондент НГС поговорила с сибиряками, которые отдыхали в баре в эту ночь.
— Мероприятие — гаражная вечеринка, — рассказывает Екатерина. — Я была на ней во второй раз, в прошлый раз она проходила в этом же помещении. Атмосферу создают музыка, сами люди и алкоголь. В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий. Это ведь не ночной клуб с администрацией, фейс-контролем и прочими зарегистрированным уполномоченным персоналом. Есть просто группа лиц, которые организуют всё. И вот им-то и доверяешь. Только на доверии всё строится.
Многие из тех, с кем пообщался НГС, рассказали, что пришли на вечеринку как раз ради «острых ощущений».
— Меня изначально смутило, что локация — страшная бетонная коробка. Не отапливается, без освещения, только за счёт гирлянд там светло, — продолжает Екатерина. — Но я всё равно туда пришла, потому что знала, что там можно увидеть очень много моих знакомых. Теперь просто мечтаю увидеть всех своих знакомых живыми и вне больничных палат.
По предварительной информации от прокуратуры, постройка обрушилась из-за тяжести снега.
— Я вышел на улицу, захожу в здание, прохожу там, где танцпол, и слышу шум, — вспоминает новосибирец Андрей. — И много снега. Спросил у охраны, что произошло. Они сказали, что крыша сломалась и надо выходить. Я побежал за своей девушкой, чтобы забрать её. Взял её за руку и побежал к выходу. Девушка тоже ничего толком не видела — она танцевала с подругой, просто испугалась.
Среди жителей Академгородка уже начали распространяться разговоры о том, что происшествие началось с пожара.
— Я была там, но не знаю подробностей, — говорит одна из отдыхавших на вечеринке. — Нас выгнали из помещения и ничего не сказали. Я забрала вещи и домой отправилась сразу. Говорят, что был пожар. За пару часов я чувствовала запах дыма и огня, но никто особо не придавал этому значения. Чувствовалось недалеко от здания на улице.
Очевидцы подчёркивают, что в момент обрушения крыши атмосфера была тяжелая — крики, слёзы. У многих началась настоящая паника. Все стремились быстрее попасть к выходу.
— Мы с друзьями танцевали, потом услышали крики — все куда-то бегут, — рассказывает сибирячка Алина. — Начали все орать, что сломалась крыша. Но я даже не видела где. Просто побежала за всеми. Там так громко музыка орала, что даже не слышен был грохот от падения крыши.
— Там был очень большой слой снега на крыше и очень тонкие перекрытия, — считает один из участников вечеринки. — Из-за тепла и вибраций конструкция не вынесла вес. Я ещё сорок минут был на месте. Очень быстро подъехали пожарные, МЧС и реанимация. Работали на раскопках и спасатели, и ребята, которые там были. Пытались копать, убирали остатки крыши. Ещё и знакомого придавило там снегом. Его второго из под снега вынесли. Но хоть жив.
Собеседник уточнил, что речь идёт про Кирилла Намятова. По данным Минздрава, молодого человека уже прооперировали.
Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.
Если вам известна личность погибшей девушки либо вы этой ночью находились в этом кафе и можете рассказать, что и как произошло, то свяжитесь (можно анонимно) с дежурным корреспондентом НГС по WhatsApp или Telegram 8-982-781-74-07.