«Это жутковатая тусовка — никаких гарантий»: очевидцы о происшествии в кафе Академгородка

Очевидцы говорят, что место было пугающим и до происшествия Фото: Алёна Истомина

Этой ночью в Академгородке Новосибирска во время гаражной вечеринки обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Одна девушка найдена мертвой.

Корреспондент НГС поговорила с сибиряками, которые отдыхали в баре в эту ночь. — Мероприятие — гаражная вечеринка, — рассказывает Екатерина. — Я была на ней во второй раз, в прошлый раз она проходила в этом же помещении. Атмосферу создают музыка, сами люди и алкоголь. В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий. Это ведь не ночной клуб с администрацией, фейс-контролем и прочими зарегистрированным уполномоченным персоналом. Есть просто группа лиц, которые организуют всё. И вот им-то и доверяешь. Только на доверии всё строится.

Многие из тех, с кем пообщался НГС, рассказали, что пришли на вечеринку как раз ради «острых ощущений». — Меня изначально смутило, что локация — страшная бетонная коробка. Не отапливается, без освещения, только за счёт гирлянд там светло, — продолжает Екатерина. — Но я всё равно туда пришла, потому что знала, что там можно увидеть очень много моих знакомых. Теперь просто мечтаю увидеть всех своих знакомых живыми и вне больничных палат. По предварительной информации от прокуратуры, постройка обрушилась из-за тяжести снега. — Я вышел на улицу, захожу в здание, прохожу там, где танцпол, и слышу шум, — вспоминает новосибирец Андрей. — И много снега. Спросил у охраны, что произошло. Они сказали, что крыша сломалась и надо выходить. Я побежал за своей девушкой, чтобы забрать её. Взял её за руку и побежал к выходу. Девушка тоже ничего толком не видела — она танцевала с подругой, просто испугалась. Среди жителей Академгородка уже начали распространяться разговоры о том, что происшествие началось с пожара.

— Я была там, но не знаю подробностей, — говорит одна из отдыхавших на вечеринке. — Нас выгнали из помещения и ничего не сказали. Я забрала вещи и домой отправилась сразу. Говорят, что был пожар. За пару часов я чувствовала запах дыма и огня, но никто особо не придавал этому значения. Чувствовалось недалеко от здания на улице. Очевидцы подчёркивают, что в момент обрушения крыши атмосфера была тяжелая — крики, слёзы. У многих началась настоящая паника. Все стремились быстрее попасть к выходу. — Мы с друзьями танцевали, потом услышали крики — все куда-то бегут, — рассказывает сибирячка Алина. — Начали все орать, что сломалась крыша. Но я даже не видела где. Просто побежала за всеми. Там так громко музыка орала, что даже не слышен был грохот от падения крыши. — Там был очень большой слой снега на крыше и очень тонкие перекрытия, — считает один из участников вечеринки. — Из-за тепла и вибраций конструкция не вынесла вес. Я ещё сорок минут был на месте. Очень быстро подъехали пожарные, МЧС и реанимация. Работали на раскопках и спасатели, и ребята, которые там были. Пытались копать, убирали остатки крыши. Ещё и знакомого придавило там снегом. Его второго из под снега вынесли. Но хоть жив.