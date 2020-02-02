2 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Еда

На месте закрытого итальянского кафе на Студенческой открылась пиццерия и суши-бар

Владельцы решили, что «римская пицца» оказалась для местной публики слишком сложным продуктом

1 353
2 Обсудить

Поделиться

Вывески новых заведений появились на фасаде здания ещё до того, как сами эти заведения здесь начали реально работать&nbsp;

Вывески новых заведений появились на фасаде здания ещё до того, как сами эти заведения здесь начали реально работать 

Кафе Morricone на Студенческой прекратило работать. На его месте владельцы сегодня открывают сразу два заведения — фастфуд Red Hot Pizza и суши-бар O Sushi.

Заведение под названием Morricone Pizza&Coffee начало работать здесь в декабре 2018 года. Оно стало облегченной версией одноименного ресторана на улице Ленина новосибирской компании DNK Food. Основным блюдом была так называемая римская пицца, однако в заведении имелись и другие блюда.

Кафе прекратило работу на этой неделе, но на фронтоне сразу же появились новые вывески. Как сообщили в DNK Foods, в компании решили заменить Morricone своими более демократичными форматами — пиццерией и суши-баром. Обе концепции работают сейчас в ТРЦ «Аура».

— Мы решили сделать более понятный, дешёвый продукт, учитывая конкуренцию и параметры аудитории данной локации. К сожалению, в формате фастфуда римская пицца для Новосибирска оказалась не настолько понятной, как в Европе и как хотелось бы нам, — пояснила бренд-менеждер компании Юлия Макухина.

Morricone на Студенческой — не первый проект, который свернут здесь всего через год с небольшим после открытия. Ранее в этом помещении прекратила работать закусочная сети «Макдоналдс». На ее месте помимо итальянского кафе открылись кофейня новосибирской сети, фастфуд из Барнаула и пивной магазин (тоже уже закрыт).

Новые точки DNK Food, впрочем, здесь также ждёт серьезная конкуренция. Пиццу пекут, например, в работающих по соседству заведениях «Гриль № 1» и «Додо Пицца», а в фаст-фуде New York Pizza её ещё и продают порционно — так же, как в Red Hot Pizza. Что же касается суши, то на проспекте Маркса и на площади Маркса до этого работали три точки сети «Суши терра», последняя из которых закрылась в начале января. Ближайшим же прямым конкурентом O Sushi станет точка сети «Суши Make» (находится через дорогу). Кроме того, в непосредственной близости здесь работают заведения сетей KFC и «Бургер Кинг».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Пиццерия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Если бы
2 фев 2020 в 12:40

Не прошло и года ))
Хорошо зпомнился коммент:
"Единственный бизнесмен в этом заведении - это то кто сдает помещения"

Фото пользователя
2 фев 2020 в 12:26

Люди лучше доставку закажут суши 1кг за 299 рублей. Рис, огурец, перец, сайра, Майонез, лук, и 0.25 см рыбки сверху.