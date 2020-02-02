На месте закрытого итальянского кафе на Студенческой открылась пиццерия и суши-бар

Вывески новых заведений появились на фасаде здания ещё до того, как сами эти заведения здесь начали реально работать

Кафе Morricone на Студенческой прекратило работать. На его месте владельцы сегодня открывают сразу два заведения — фастфуд Red Hot Pizza и суши-бар O Sushi.



Заведение под названием Morricone Pizza&Coffee начало работать здесь в декабре 2018 года. Оно стало облегченной версией одноименного ресторана на улице Ленина новосибирской компании DNK Food. Основным блюдом была так называемая римская пицца, однако в заведении имелись и другие блюда.



Кафе прекратило работу на этой неделе, но на фронтоне сразу же появились новые вывески. Как сообщили в DNK Foods, в компании решили заменить Morricone своими более демократичными форматами — пиццерией и суши-баром. Обе концепции работают сейчас в ТРЦ «Аура».

