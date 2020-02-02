На месте закрытого итальянского кафе на Студенческой открылась пиццерия и суши-бар

Кафе Morricone на Студенческой прекратило работать. На его месте владельцы сегодня открывают сразу два заведения — фастфуд Red Hot Pizza и суши-бар O Sushi.
Заведение под названием Morricone Pizza&Coffee начало работать здесь в декабре 2018 года. Оно стало облегченной версией одноименного ресторана на улице Ленина новосибирской компании DNK Food. Основным блюдом была так называемая римская пицца, однако в заведении имелись и другие блюда.
Кафе прекратило работу на этой неделе, но на фронтоне сразу же появились новые вывески. Как сообщили в DNK Foods, в компании решили заменить Morricone своими более демократичными форматами — пиццерией и суши-баром. Обе концепции работают сейчас в ТРЦ «Аура».
— Мы решили сделать более понятный, дешёвый продукт, учитывая конкуренцию и параметры аудитории данной локации. К сожалению, в формате фастфуда римская пицца для Новосибирска оказалась не настолько понятной, как в Европе и как хотелось бы нам, — пояснила бренд-менеждер компании Юлия Макухина.
Morricone на Студенческой — не первый проект, который свернут здесь всего через год с небольшим после открытия. Ранее в этом помещении прекратила работать закусочная сети «Макдоналдс». На ее месте помимо итальянского кафе открылись кофейня новосибирской сети, фастфуд из Барнаула и пивной магазин (тоже уже закрыт).
Новые точки DNK Food, впрочем, здесь также ждёт серьезная конкуренция. Пиццу пекут, например, в работающих по соседству заведениях «Гриль № 1» и «Додо Пицца», а в фаст-фуде New York Pizza её ещё и продают порционно — так же, как в Red Hot Pizza. Что же касается суши, то на проспекте Маркса и на площади Маркса до этого работали три точки сети «Суши терра», последняя из которых закрылась в начале января. Ближайшим же прямым конкурентом O Sushi станет точка сети «Суши Make» (находится через дорогу). Кроме того, в непосредственной близости здесь работают заведения сетей KFC и «Бургер Кинг».