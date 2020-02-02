Установлен владелец здания, где погибла девушка и четверо пострадали

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением здания в Академгородке – там погибла девушка и ещё два человека серьезно пострадали.



Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре.



Речь идет об обрушении крыши в помещении, которое прокуратура называет «пристройкой к одноэтажному зданию». Оно расположено ул. бульвар Молодежи, 36, корпус 1 в Советском районе Новосибирска.



Как сказано в заявлении прокуратуры, предварительно установлено, что около 3 часов утра не выдержавшая от тяжести снега из сэндвич-панелей пристройка к одноэтажному капитальному зданию обрушилась. В результате пострадали пять человек (она девушка погибла, четверым причинен вред здоровью разной степени тяжести).

