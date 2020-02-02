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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

Установлен владелец здания, где погибла девушка и четверо пострадали

Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии в Академгородке

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В помещении, где обрушилась крыша, проходила многолюдная вечеринка&nbsp;

В помещении, где обрушилась крыша, проходила многолюдная вечеринка 

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением здания в Академгородке – там погибла девушка и ещё два человека серьезно пострадали.

Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре.

Речь идет об обрушении крыши в помещении, которое прокуратура называет «пристройкой к одноэтажному зданию». Оно расположено ул. бульвар Молодежи, 36, корпус 1 в Советском районе Новосибирска.

Как сказано в заявлении прокуратуры, предварительно установлено, что около 3 часов утра не выдержавшая от тяжести снега из сэндвич-панелей пристройка к одноэтажному капитальному зданию обрушилась. В результате пострадали пять человек (она девушка погибла, четверым причинен вред здоровью разной степени тяжести).

— Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, — говорится в заявлении прокуратуры.

Изначально, как только произошла трагедия, сообщалось, что обрушилась крыша кафе «Родня». На самом деле это не так. По этому адресу действительно находилось кафе с таким названием, но оно проработало только до первых холодов, примерно в первых числах октября закрылось.

Само здание, по информации источника НГС, действительно стояло на балансе в СО РАН. При этом оно считалось заброшенным и аварийным. Кому и каким образом оно сдавалось — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка —  гараж-пати. Подробнее про вечеринку читайте тут.

Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.

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Академгородокобрушение крыши
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КОММЕНТАРИИ (6)

Фыва Йцyкен
2 фев 2020 в 11:11

Ранее все, от прокурора, до участкового и различных пожарных надзирающих никто ничего не замечал. Дискотека в сарае на 200 человек очень малозаметное заведение. По увольнять всех, кто отвечает за данную территорию, от этих все равно толку никакого.

2 фев 2020 в 11:14

Надо найти кому в карман складывались деньги от аренды этого сарая. Организатор дискотеки на втором месте... самое главное это первый получатель.

2 фев 2020 в 11:19

Чушь какая! Где хочу, там и тусуюсь! Никто мне не указ! Строителей-проектировщиков найти и наказать!