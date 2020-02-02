Установлен владелец здания, где погибла девушка и четверо пострадали

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением здания в Академгородке – там погибла девушка и ещё два человека серьезно пострадали.
Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре.
Речь идет об обрушении крыши в помещении, которое прокуратура называет «пристройкой к одноэтажному зданию». Оно расположено ул. бульвар Молодежи, 36, корпус 1 в Советском районе Новосибирска.
Как сказано в заявлении прокуратуры, предварительно установлено, что около 3 часов утра не выдержавшая от тяжести снега из сэндвич-панелей пристройка к одноэтажному капитальному зданию обрушилась. В результате пострадали пять человек (она девушка погибла, четверым причинен вред здоровью разной степени тяжести).
— Капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, — говорится в заявлении прокуратуры.
Изначально, как только произошла трагедия, сообщалось, что обрушилась крыша кафе «Родня». На самом деле это не так. По этому адресу действительно находилось кафе с таким названием, но оно проработало только до первых холодов, примерно в первых числах октября закрылось.
Само здание, по информации источника НГС, действительно стояло на балансе в СО РАН. При этом оно считалось заброшенным и аварийным. Кому и каким образом оно сдавалось — неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. Подробнее про вечеринку читайте тут.
Также уже известны фамилии погибшей и пострадавших.