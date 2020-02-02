Появился список фамилий пострадавших при обрушении крыши в Академгородке

Список пострадавших в результате обрушения крыши кафе опубликовал Life.ru. По данным агентства, погибшую девушку звали Руженкова Т.Б. (1997 года рождения). В тяжёлом состоянии в больницу доставлены: Намятов К.И. (1999) и Будаева М.А. (1997). Отпущены домой после осмотра Решетникова П.А. (1999) и Шматов Д.А. (2000).

— Двоих пациентов уже прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени, — прокомментировали в пресс-службе минздрава по Новосибирской области.

Трагедия в Академгородке произошла этой ночью, 2 февраля. В заброшенном помещении, принадлежащем СО РАН, проходила гараж-вечеринка, которую организовали молодые люди. На мероприятие пришло около двухсот человек. В четвертом часу утра под тяжестью снега рухнула крыша пристройки к зданию, где располагалась гардеробная. Придавало нескольких человек.