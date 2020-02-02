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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

«Была большая тусовка в Академе». В заведении, где рухнула крыша, ночью проходила модная вечеринка

В Сети есть видео и фотографии, снятые за несколько часов до трагедии

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Гостей собирали через аккаунт в Instagram. Там же опубликовали фото и видео, сделанные за несколько часов до трагедии

Гостей собирали через аккаунт в Instagram. Там же опубликовали фото и видео, сделанные за несколько часов до трагедии

В кафе-баре на бульваре Молодежи в Академгородке, где этой ночью рухнула крыша, проходила модная молодежная вечеринка — Waltergarageparty (гараж-пати).

Накануне вечером, 1 февраля, на страничке в Instagram, которая посвящена этой вечеринке, появилась карта с указанием, как добраться до места. Позже там же были опубликованы фото и видео, снятые за несколько часов до трагедии.

О вечеринке упомянула и депутат Наталья Пинус. На своей странице в Facebook она написала, что на это мероприятие собирались знакомые её дочери.

— Моя дочь Аня сейчас не в Новосибирске. Она написала, что этой ночью «была большая тусовка в Академе, многие друзья пошли».

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже.

Как выглядит сейчас место происшествия — смотрите тут.

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обрушение крышивечеринкаАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (22)

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2 фев 2020 в 09:32

А ещё депутат написала на своей страничке, что кафе было нелегальное! То есть, работает нелегальное кафе, все знают и всем по барабану.

Танцулька
2 фев 2020 в 09:25

Реально модная тусовка. Хорошо быть модником в совхозе.

ГостьГость
2 фев 2020 в 09:44

Как в помещении уровня "сарай" может быть организована аж моооодная (!) вечеринка?!