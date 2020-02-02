«Была большая тусовка в Академе». В заведении, где рухнула крыша, ночью проходила модная вечеринка

Гостей собирали через аккаунт в Instagram. Там же опубликовали фото и видео, сделанные за несколько часов до трагедии

В кафе-баре на бульваре Молодежи в Академгородке, где этой ночью рухнула крыша, проходила модная молодежная вечеринка — Waltergarageparty (гараж-пати).

Накануне вечером, 1 февраля, на страничке в Instagram, которая посвящена этой вечеринке, появилась карта с указанием, как добраться до места. Позже там же были опубликованы фото и видео, снятые за несколько часов до трагедии.

О вечеринке упомянула и депутат Наталья Пинус. На своей странице в Facebook она написала, что на это мероприятие собирались знакомые её дочери.