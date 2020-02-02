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Происшествия

Из-за обрушения крыши в кафе Новосибирска завели уголовное дело

В результате ЧП погибла девушка. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши в кафе «Родня», которое находится на бульваре Молодежи в Академгородке. ЧП произошло этой ночью.

— По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве  пострадавших уточняются, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета. — На место происшествия незамедлительно выехал  руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей  следственно управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Площадь обрушения составила 240 «квадратов». По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.

Все подробности рассказываем в онлайн-трансляции.

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Академгородокобрушение крыши
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КОММЕНТАРИИ (1)

хозяин нгс
2 фев 2020 в 06:52

Надо общественникам проверить слой снега на крышах в академе. Там каждый год такое. Местные все в микроскопы смотрят.