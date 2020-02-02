Из-за обрушения крыши в кафе Новосибирска завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши в кафе «Родня», которое находится на бульваре Молодежи в Академгородке. ЧП произошло этой ночью.
— По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета. — На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей следственно управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.
Площадь обрушения составила 240 «квадратов». По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.
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