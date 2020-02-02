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Происшествия

В Академгородке рухнула крыша кафе — под завалами оказались люди, одна девушка погибла

ЧП произошло в кафе «Родня»

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Так выглядит сейчас место происшествия

Так выглядит сейчас место происшествия

Этой ночью, 2 февраля, в Академгородке обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей.

Около 200 человек эвакуировались самостоятельно, ещё пятерых достали из-под завалов, несколько человек до сих пор не найдены.

— Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни. Под завалами находятся до пяти человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Площадь обрушения составила 240 «квадратов». По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.

Все подробности рассказываем в онлайн-трансляции.

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Академгородок
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 фев 2020 в 06:31

Когда люди наконец поймут, что кушать и просто собираться компанией лучше дома! В Советском союзе по ресторанам и кафэхам простые люди не ходили, ну или крайне редко это делали!

2 фев 2020 в 06:22

Ночью надо дома спать,а не по кафешкам шлендать.