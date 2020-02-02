В Академгородке рухнула крыша кафе — под завалами оказались люди, одна девушка погибла

Этой ночью, 2 февраля, в Академгородке обвалилась кровля раздевалки кафе, пристроенной к основному зданию. В этот момент в помещении находились сотни людей.



Около 200 человек эвакуировались самостоятельно, ещё пятерых достали из-под завалов, несколько человек до сих пор не найдены.



— Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни. Под завалами находятся до пяти человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.



Площадь обрушения составила 240 «квадратов». По одной из версий, крыша могла обвалиться под тяжестью скопившегося на ней снега.

