При обрушении кафе в Академгородке погиб человек. Онлайн-репортаж с места происшествия

Этой ночью в кафе Новосибирска «Родня» обрушилась крыша. Под завалами могут находиться до десяти человек. Собираем информацию в режиме онлайн.



Если вы находитесь на месте происшествия, живете поблизости или вы (ваши родные, близкие, знакомые) в момент ЧП находились внутри кафе, свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8-982-781-74-07.