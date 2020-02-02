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Происшествия Онлайн-трансляция

При обрушении кафе в Академгородке погиб человек. Онлайн-репортаж с места происшествия

Крыша кафе сложилась из-за скопившегося снега

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Так сейчас выглядит место происшествия

Так сейчас выглядит место происшествия

Этой ночью в кафе Новосибирска «Родня» обрушилась крыша. Под завалами могут находиться до десяти человек. Собираем информацию в режиме онлайн.

Если вы находитесь на месте происшествия, живете поблизости или вы (ваши родные, близкие, знакомые) в момент ЧП находились внутри кафе, свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8-982-781-74-07.

Елена Ходырева

— Работаем, работаем, давайте чуть позже. Следственные действия сейчас проходят, — отмахиваются силовики, работающие на месте ЧП.

Из здания всех выгоняют.

Елена Ходырева
На улице валяется много одежды. Той самой, которую не успели забрать посетители. Предположительно, в момент обрушения кровли в здании находились около двухсот человек

На улице валяется много одежды. Той самой, которую не успели забрать посетители. Предположительно, в момент обрушения кровли в здании находились около двухсот человек

На месте работают сотрудники МЧС

На месте работают сотрудники МЧС

Елена Ходырева
По всей видимости, тот самый снег, скопившийся на крыше

По всей видимости, тот самый снег, скопившийся на крыше

Елена Ходырева

Кадры с места трагедии

На месте ЧП находится корреспондент НГС. Пострадавших уже извлекли из завалов. Нескольких человек в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Здание изнутри действительно выглядит заброшенным, но вывески и меню говорят о том, что заведение работало

Здание изнутри действительно выглядит заброшенным, но вывески и меню говорят о том, что заведение работало

Импровизированная барная стойка

Импровизированная барная стойка

Внутри много новогодней атрибутики, которую до сих пор не убрали

Внутри много новогодней атрибутики, которую до сих пор не убрали

Елена Ходырева

Крыша рухнула, потому что на ней накопилось около метра снега.

По данным МЧС, здание числилось как заброшенное — никакого кафе там не должно было быть. В 2gis также нет никакой информации, что по этому адресу находится кафе «Родня», такого заведения вообще нет. Но на Яндекс-картах можно найти много фотографий этого кафе.

Елена Ходырева

Заведено уголовное дело. Комментарий СК

По факту обрушения крыши в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

— На место происшествия незамедлительно выехал  руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей  следственно управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Так кафе «Родня» выглядело этой осенью

Так кафе «Родня» выглядело этой осенью

Елена Ходырева

Предположительно, рухнула кровля раздевалки, пристроенной к кафе, сообщает ТАСС.

Елена Ходырева

Как уточнили в МЧС, трое пострадавших получили легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В настоящее время поисковые работы завершены, людей под завалами нет.

Елена Ходырева

Погиб человек

ЧП произошло в Академгородке. Кафе находится на бульваре Молодежи.

— Пять человек извлекли из-под завалов кафе в Новосибирске — одна девушка погибла, еще один человек в тяжелом состоянии. Состояние третьего удовлетворительно, двое получили переохлаждения. Предположительно, кровля обвалилась из-за снега. Всего внутри было 200 человек. МЧС продолжают разбирать завалы — но предполагают, что больше людей там нет, — сообщает Mash.

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обрушение крышиРодня
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КОММЕНТАРИИ (20)

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2 фев 2020 в 06:14

В Новосибирске у сибиряков нет ни культурных событий, ни других ивентов.
Только треш ДТП, убийств, катастроф, невывезенного снега,..
За что обожаю НГС, так за вывернутую реальность

Виталий Викторович
2 фев 2020 в 06:05

Опять наверное самовольная постройка как в конном манеже за Новым.

знаток
2 фев 2020 в 06:32

Разруха в стране, чего уж тут, результат, как гриццо, налицо.
Стабильность, чо...