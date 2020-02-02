При обрушении кафе в Академгородке погиб человек. Онлайн-репортаж с места происшествия

— Работаем, работаем, давайте чуть позже. Следственные действия сейчас проходят, — отмахиваются силовики, работающие на месте ЧП.
Из здания всех выгоняют.
Кадры с места трагедии
На месте ЧП находится корреспондент НГС. Пострадавших уже извлекли из завалов. Нескольких человек в тяжелом состоянии увезли в больницу.
Крыша рухнула, потому что на ней накопилось около метра снега.
По данным МЧС, здание числилось как заброшенное — никакого кафе там не должно было быть. В 2gis также нет никакой информации, что по этому адресу находится кафе «Родня», такого заведения вообще нет. Но на Яндекс-картах можно найти много фотографий этого кафе.
Заведено уголовное дело. Комментарий СК
По факту обрушения крыши в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
— На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей следственно управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Предположительно, рухнула кровля раздевалки, пристроенной к кафе, сообщает ТАСС.
Как уточнили в МЧС, трое пострадавших получили легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В настоящее время поисковые работы завершены, людей под завалами нет.
Погиб человек
ЧП произошло в Академгородке. Кафе находится на бульваре Молодежи.
— Пять человек извлекли из-под завалов кафе в Новосибирске — одна девушка погибла, еще один человек в тяжелом состоянии. Состояние третьего удовлетворительно, двое получили переохлаждения. Предположительно, кровля обвалилась из-за снега. Всего внутри было 200 человек. МЧС продолжают разбирать завалы — но предполагают, что больше людей там нет, — сообщает Mash.