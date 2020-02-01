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НГС снимал репортаж на борту самолета, которым предположительно прилетела студентка с коронавирусом

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Сотрудники санитарно-карантинного контроля проверили всех прилетевших — на борту находились 138 пассажиров<br><br>

Сотрудники санитарно-карантинного контроля проверили всех прилетевших — на борту находились 138 пассажиров

На этой неделе, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом. Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.

— Согласно расписанию, по вторникам в период с 3 января по 28 марта из Пекина (аэропорт Шоуду) летает только 1 рейс. Так что с большой долей вероятности мы снимали именно тот рейс, которым прилетела студентка, — рассказали корреспонденты НГС.

Обследование тепловизором показало, что на борту нет людей потенциально заболевших коронавирусом — обычно у них фиксируется повышенная температура тела, которая косвенно свидетельствует о наличии воспалительного или инфекционного процесса в организме.

Сотрудники санитарно-карантинного контроля проверяют каждый самолет из Китая и Тайланда в обязательном порядке, как только они приземлятся. Температуру пассажиров измеряли несколько раз: на подходе к паспортному контролю установлены сразу четыре тепловизора, затем уже на борту самолета каждого из приезжих проверяли тепловизором и бесконтактным термометром отдельно. 

Неизвестно, как девушка прошла процедуру контроля, и почему медики не забили тревогу раньше. 

Известно, что девушку зовут Лесли. Она учится в Тюменском индустриальном университете на третьем курсе на специальности «Нефтегазовое дело». В Пекине она отдыхала на каникулах. Из Китая Лесли вернулась в Тюмень около 16:00 28 января. Она сразу почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к директору и коменданту общежития, которые начали процедуру заселения. Девушке сразу вызвали скорую.

На данный момент известно о двух случаях инфицирования коронавирусом в России. Все актуальные новости про китайский коронавирус читайте тут.

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эпидемиякитайкоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (5)

1 фев 2020 в 21:32

Журналисты НГС и так превратили некогда нормальный сайт в жёлтую газетёшку. Вам только короновируса не хватало. Акакий вон наглухо отбитый, представляю какие последствия с ним станут после короновируса.

1 фев 2020 в 21:31

срочно всех журналистов НГС в карантин!

коммунизм
1 фев 2020 в 21:30

Правители хорошо заботятся о студентах, отдыхать за границу ездят, чем народ ещё не доволен вечно?