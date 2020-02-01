НГС снимал репортаж на борту самолета, которым предположительно прилетела студентка с коронавирусом

На этой неделе, 28 января, журналисты НГС поднимались на борт самолета из Пекина в рамках подготовки репортажа о том, как сотрудники санитарно-контрольного пункта Толмачёво проверяют приезжих из Китая на наличие коронавируса. Обследование показало, что на борту нет никого с подозрением на коронавирус. Но позже выяснилось, что предположительно именно этим самолетом прилетела студентка, которую в тот же день госпитализировали в Тюмени с коронавирусом . Девушка добиралась из Китая в Тюмень с пересадкой в Новосибирске.

— Согласно расписанию, по вторникам в период с 3 января по 28 марта из Пекина (аэропорт Шоуду) летает только 1 рейс. Так что с большой долей вероятности мы снимали именно тот рейс, которым прилетела студентка, — рассказали корреспонденты НГС.

Обследование тепловизором показало, что на борту нет людей потенциально заболевших коронавирусом — обычно у них фиксируется повышенная температура тела, которая косвенно свидетельствует о наличии воспалительного или инфекционного процесса в организме.

Сотрудники санитарно-карантинного контроля проверяют каждый самолет из Китая и Тайланда в обязательном порядке, как только они приземлятся. Температуру пассажиров измеряли несколько раз: на подходе к паспортному контролю установлены сразу четыре тепловизора, затем уже на борту самолета каждого из приезжих проверяли тепловизором и бесконтактным термометром отдельно.



Неизвестно, как девушка прошла процедуру контроля, и почему медики не забили тревогу раньше.

Известно, что девушку зовут Лесли. Она учится в Тюменском индустриальном университете на третьем курсе на специальности «Нефтегазовое дело». В Пекине она отдыхала на каникулах. Из Китая Лесли вернулась в Тюмень около 16:00 28 января. Она сразу почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к директору и коменданту общежития, которые начали процедуру заселения. Девушке сразу вызвали скорую.