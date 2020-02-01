Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо» в домашнем матче

Вечером в субботу, 1 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 3:2.
Матч начался в 17:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось открыть счёт. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 27-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров.
Во втором периоде сибиряки забросили в ворота соперников две шайбы с разницей в три минуты — оба очка команде принес нападающий «Сибири» Данил Романцов.
За несколько секунд до окончания второго периода минчане сумели забить свой первый гол в этой игре.
В третьем периоде минская команда заработала себе еще одно очко на 49-й минуте.
В минувшую среду, 29 января, новосибирская команда сыграла с рижским «Динамо» в гостевом матче. «Сибирь» обыграла соперника со счетом 1:0.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 3 февраля, в понедельник. Команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.