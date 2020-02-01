Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо» в домашнем матче

Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске Фото: Александр Ощепков

Вечером в субботу, 1 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 3:2.



Первую шайбу забросили новосибирцы Фото: Александр Ощепков

Матч начался в 17:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось открыть счёт. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 27-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров.



За игру у «Сибири» было 6 удалений Фото: Александр Ощепков

Во втором периоде сибиряки забросили в ворота соперников две шайбы с разницей в три минуты — оба очка команде принес нападающий «Сибири» Данил Романцов.



Ворота хозяев защищал Харри Сятери, минчан — Тэйлор Дэнни Фото: Александр Ощепков

За несколько секунд до окончания второго периода минчане сумели забить свой первый гол в этой игре.



На 54-й минуте команды играли 4 на 4 Фото: Александр Ощепков

В третьем периоде минская команда заработала себе еще одно очко на 49-й минуте.



На 59-й минуте «Динамо» играло без вратаря Фото: Александр Ощепков

Следующий матч состоится в понедельник против команды из Екатеринбурга Фото: Александр Ощепков