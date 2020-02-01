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Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Вечером в субботу, 1 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 3:2.

Первую шайбу забросили новосибирцы

Первую шайбу забросили новосибирцы

Матч начался в 17:30 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось открыть счёт. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 27-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров.

За игру у «Сибири» было 6 удалений

За игру у «Сибири» было 6 удалений

Во втором периоде сибиряки забросили в ворота соперников две шайбы с разницей в три минуты — оба очка команде принес нападающий «Сибири» Данил Романцов.

Ворота хозяев защищал Харри Сятери, минчан — Тэйлор Дэнни

Ворота хозяев защищал Харри Сятери, минчан — Тэйлор Дэнни

За несколько секунд до окончания второго периода минчане сумели забить свой первый гол в этой игре.

На 54-й минуте команды играли 4 на 4

На 54-й минуте команды играли 4 на 4

В третьем периоде минская команда заработала себе еще одно очко на 49-й минуте.

На 59-й минуте «Динамо» играло без вратаря

На 59-й минуте «Динамо» играло без вратаря

Следующий матч состоится в понедельник против команды из Екатеринбурга

Следующий матч состоится в понедельник против команды из Екатеринбурга

В минувшую среду, 29 января, новосибирская команда сыграла с рижским «Динамо» в гостевом матче. «Сибирь» обыграла соперника со счетом 1:0.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 3 февраля, в понедельник. Команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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ХК «Сибирь»хоккей
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КОММЕНТАРИИ (2)

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1 фев 2020 в 20:10

Научились играть мальчики в хоккей и то хорошо.

Гость
1 фев 2020 в 20:12

Сам не люблю хоккей, но здесь победа радует.Т.к ржаки сейчас в бессильной злобе вырвали себе все волосы на толстой опе.
Раз, два, три, Сибирь ржаке опу рви.