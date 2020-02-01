«Это была слитая информация»: водитель-инкассатор рассказал НГС о нападении на него двоих в масках

Двое неизвестных были в медицинских масках: один из них повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, коллаж НГС

Корреспондент НГС.Новости связалась с водителем, на которого напали в Бронном переулке двое молодых людей в медицинских масках 30 января в Новосибирске. Мужчина согласился рассказать свою историю на условиях анонимности.

Алексей (имя героя изменено — прим. ред.) действительно работает техником-инкассатором в одной из компаний Новосибирска. Мужчина отказался назвать точную сумму денег, которую перевозил в момент нападения.

— Напишите, что было меньше миллиона, пусть город спит спокойно, — отмахнулся Алексей.



30 января в обеденное время инкассатор ехал по Бронному переулку — он вёз в компанию крупную сумму денег, только собранную из телефонных автоматов. Внезапно рядом с ним остановился автомобиль из которого вышли двое неизвестных, один из который повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик.

— Я как обычный человек, также как и все, растерялся-испугался. Но предпринял какие-то действия, вот и все. Включил заднюю передачу и поехал. Я же понимаю, что я делаю и что я вожу, — вспоминает мужчина.

После нападения мужчина сразу же поехал в отдел писать заявление.

— Это не было случайностью, — утверждает Алексей. — Это была слитая информация. Уже я знаю даже, кто это сделал. Через третье колено узнали. Не могу точно рассказать кто это был, пока идёт следствие. Сотрудникам полиции всё известно. Дело техники осталось. Имена нападавших тоже известны. Насколько я знаю, их ищут.

Мужчина уточнил, что не стал рассказывать родственникам и друзьям о нападении — чтобы меньше переживали и не отговаривали бросить работу.

