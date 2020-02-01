1 февраля суббота
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Страна и мир Китайский коронавирус

Росавиация запретила часть рейсов в Китай из-за вспышки коронавируса

Среди них рейсы «Уральских авиалиний»

435
3 Обсудить

Поделиться

Ранее «Уральские авиалинии» уже отменяли часть своих рейсов в Китай из-за коронавируса

Ранее «Уральские авиалинии» уже отменяли часть своих рейсов в Китай из-за коронавируса

Росавиация уведомила российские авиакомпании о том, что вводит запреты на выполнение регулярных рейсов в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму агентства авиакомпаниям. Запрет носит временный характер и будет введен только на некоторые рейсы. Среди них рейсы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», «Ираэро», «Авроры», «Якутии» и «Сибири» (S7 Airlines).

«С 1 февраля 2020 года вводится временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении за исключением воздушных линий Пекин — Москва и обратно, Шанхай — Москва и обратно, Гуанчжоу — Москва и обратно, Гонконг — Москва и обратно», — говорится в телеграмме.

Домой пассажиров будут доставлять на чартерных рейсах. И «Уральские авиалинии», и S7 до введения запрета выполняли полеты по 11 китайским маршрутам. Сколько из них будет отменено, пока неизвестно.

— Пока воздержимся от комментариев, как изменится полетная программа, ответить сможем в понедельник, — сообщили Е1.RU в «Уральских авиалиниях».

Следим за ситуацией в режиме онлайн

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус«Уральские авиалинии»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
1 фев 2020 в 19:10

Это хорошо, что границу закрыли. Как будут решать вопрос с эвакуацией оставшихся туристов?

1 фев 2020 в 19:25

А вы по прививайте своих еврейскими вакцинами всякими. Для бессмертия и всенародной любви.