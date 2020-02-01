Росавиация запретила часть рейсов в Китай из-за вспышки коронавируса

Росавиация уведомила российские авиакомпании о том, что вводит запреты на выполнение регулярных рейсов в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму агентства авиакомпаниям. Запрет носит временный характер и будет введен только на некоторые рейсы. Среди них рейсы «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», «Ираэро», «Авроры», «Якутии» и «Сибири» (S7 Airlines).



«С 1 февраля 2020 года вводится временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении за исключением воздушных линий Пекин — Москва и обратно, Шанхай — Москва и обратно, Гуанчжоу — Москва и обратно, Гонконг — Москва и обратно», — говорится в телеграмме.

