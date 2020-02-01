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«Она еще живая, у неё пар»: очевидец ДТП на Энергетиков рассказал, как пытался спасти девушку-водителя

Матвей Гремякин с водителем и пассажиром троллейбуса пытались достать девушку из салона

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Разбитая Toyota Corolla

Разбитая Toyota Corolla

Очевидец сегодняшней тяжелой аварии в Новосибирске на проспекте Энергетиков Матвей Гремякин рассказал, как вместе с другими мужчинами они пытались спасти девушку-водителя, зажатую в салоне Toyota Corolla. По словам Матвея, это была молодая девушка в возрасте до 30 лет, и она поначалу подавала признаки жизни. 

— Я ехал в троллейбусе, первым выбежал водитель, взял монтировку, сказал — авария, надо помочь. Мы побежали доставать женщину. Дверь заклинило, мы оторвали только обшивку двери, пытались отодвинуть сиденье, ее между рулем и сиденьем зажало, она в неестественной позе была, голова была наклонена. Рядом проезжала скорая, сразу же подбежала медик, она вроде сказала, что пульс нащупала. Мы не смогли сиденье даже втроем отодвинуть, заклинило — ни отодвинуть, ни наклонить, — рассказывает Матвей. 

Примерно через 10 минут приехали спасатели, которые начали доставать пострадавшую. 

— Первое время мне показалось, она живая была, я к скорой подошел, говорю — она еще живая, у неё пар. Немножко она дышала, — отмечает очевидец.

Впоследствии медики констатировали смерть пострадавшей из-за травм, несовместимых с жизнью. 

Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло в 14:15 — Toyota Corolla сначала столкнулась с попутной Lada Granta, а затем «Тойоту», вылетевшую на встречную полосу, протаранила Mazda 3.

Если вы знаете личность погибшей или располагаете видео аварии, напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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ДТПГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (19)

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1 фев 2020 в 18:51

Доставать из машины никого нельзя до прибытия скорой. Только хуже своими действиями сделаете.

сокол
1 фев 2020 в 19:15

Очень жаль человека. А моральным уродам , которые почему то беспрепятственно пишут свои ублюдочные комментарии на городском сайте про ПР , навыки вождения и пр пр хочу сказать, что это могла быть ваша подруга, жена, сестра, ....но вы настолько тупые и мерзкие , что даже на крови пытаетесь себе мнимые рейтинги поднять. Мне стыдно за такой городской сайт.....

Фото пользователя
1 фев 2020 в 19:14

Из разговоров обывателей, или косящих под них:
- А разве плохо живём? Смотри, сколько машин у народа стало. Разве раньше такое могло быть, Слава Путину.