«Она еще живая, у неё пар»: очевидец ДТП на Энергетиков рассказал, как пытался спасти девушку-водителя

Очевидец сегодняшней тяжелой аварии в Новосибирске на проспекте Энергетиков Матвей Гремякин рассказал, как вместе с другими мужчинами они пытались спасти девушку-водителя, зажатую в салоне Toyota Corolla. По словам Матвея, это была молодая девушка в возрасте до 30 лет, и она поначалу подавала признаки жизни.
— Я ехал в троллейбусе, первым выбежал водитель, взял монтировку, сказал — авария, надо помочь. Мы побежали доставать женщину. Дверь заклинило, мы оторвали только обшивку двери, пытались отодвинуть сиденье, ее между рулем и сиденьем зажало, она в неестественной позе была, голова была наклонена. Рядом проезжала скорая, сразу же подбежала медик, она вроде сказала, что пульс нащупала. Мы не смогли сиденье даже втроем отодвинуть, заклинило — ни отодвинуть, ни наклонить, — рассказывает Матвей.
Примерно через 10 минут приехали спасатели, которые начали доставать пострадавшую.
— Первое время мне показалось, она живая была, я к скорой подошел, говорю — она еще живая, у неё пар. Немножко она дышала, — отмечает очевидец.
Впоследствии медики констатировали смерть пострадавшей из-за травм, несовместимых с жизнью.
Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло в 14:15 — Toyota Corolla сначала столкнулась с попутной Lada Granta, а затем «Тойоту», вылетевшую на встречную полосу, протаранила Mazda 3.
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