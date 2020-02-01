«Она еще живая, у неё пар»: очевидец ДТП на Энергетиков рассказал, как пытался спасти девушку-водителя

Очевидец сегодняшней тяжелой аварии в Новосибирске на проспекте Энергетиков Матвей Гремякин рассказал, как вместе с другими мужчинами они пытались спасти девушку-водителя, зажатую в салоне Toyota Corolla. По словам Матвея, это была молодая девушка в возрасте до 30 лет, и она поначалу подавала признаки жизни.

— Я ехал в троллейбусе, первым выбежал водитель, взял монтировку, сказал — авария, надо помочь. Мы побежали доставать женщину. Дверь заклинило, мы оторвали только обшивку двери, пытались отодвинуть сиденье, ее между рулем и сиденьем зажало, она в неестественной позе была, голова была наклонена. Рядом проезжала скорая, сразу же подбежала медик, она вроде сказала, что пульс нащупала. Мы не смогли сиденье даже втроем отодвинуть, заклинило — ни отодвинуть, ни наклонить, — рассказывает Матвей.