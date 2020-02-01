Подхватившая коронавирус студентка летела из Китая через Новосибирск

Студентка, которую в Тюмени госпитализировали с коронавирусом, летела из Китая через Новосибирск, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюмени она появилась 28 января и сразу обратилась к врачам, девушку немедленно госпитализировали и провели обследование.

— Девушка приехала в Тюмень 28 января из Китая, сразу заболела и обратилась к нам. С пациентки взят забор контрольных анализов, в настоящее время её состояние удовлетворительное, самочувствие прекрасное, — рассказывает главный врач Тюменской областной клинической инфекционной больницы.