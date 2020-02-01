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Здоровье

Подхватившая коронавирус студентка летела из Китая через Новосибирск

Сейчас девушка проходит лечение в Тюмени

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Студентка летела из Китая через Новосибирск

Студентка летела из Китая через Новосибирск

Студентка, которую в Тюмени госпитализировали с коронавирусом, летела из Китая через Новосибирск, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. 

В Тюмени она появилась 28 января и сразу обратилась к врачам, девушку немедленно госпитализировали и провели обследование. 

— Девушка приехала в Тюмень 28 января из Китая, сразу заболела и обратилась к нам. С пациентки взят забор контрольных анализов, в настоящее время её состояние удовлетворительное, самочувствие прекрасное, — рассказывает главный врач Тюменской областной клинической инфекционной больницы. 

Напомним, на сегодня в России зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом — второй заболевший живет в Забайкалье. 

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КоронавирусэпидемияКитай
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КОММЕНТАРИИ (7)

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1 фев 2020 в 17:30

Первые жертвы короновируса в России!
Сегодня в больницу на скорой помощи был доставлен гражданин Д.
Диагноз: закрытая черепно–мозговая травма, гематома в области правого глаза,
множественные ушибы и ссадины на теле и лицевой части. Перелом левой кисти.
Комментарии больного:
— Я всего лишь кашлянул в маршрутке.

Фото пользователя
1 фев 2020 в 17:19

Почему девушку не увезли в Вектор в спецбокс?

Фото пользователя
1 фев 2020 в 17:35

Не написали главное- коронавирус подтвердился или нет?