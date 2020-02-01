Новосибирцы вышли на улицы протестовать против поправок Путина в Конституцию

Сегодня по Новосибирску прошли акции протеста против изменения Конституции России — люди с плакатами собирались возле театра «Глобус» и возле цирка. Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию, изменив роли Госсовета, парламента и президента.

Новосибирцы требовали не трогать основной закон страны и напоминали слова президента, сказанные в 2005 году: «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется».