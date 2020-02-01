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Страна и мир

Новосибирцы вышли на улицы протестовать против поправок Путина в Конституцию

Люди с плакатами собирались возле театра «Глобус» и возле цирка

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Люди с плакатами собирались возле театра «Глобус» и возле цирка

Люди с плакатами собирались возле театра «Глобус» и возле цирка

Сегодня по Новосибирску прошли акции протеста против изменения Конституции России — люди с плакатами собирались возле театра «Глобус» и возле цирка. Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию, изменив роли Госсовета, парламента и президента. 

Новосибирцы требовали не трогать основной закон страны и напоминали слова президента, сказанные в 2005 году: «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется». 

Протестующие требовали не трогать Конституцию

Протестующие требовали не трогать Конституцию

— 120 человек присутствовало, с полицией были хорошие взаимоотношения. Темы были: послание президента, отставка Правительства, изменения в Конституцию, которые планируют, экология, образование. Против поправок в Конституцию много было выступающих, — рассказал организатор митинга у «Глобуса» Михаил Князев. 

По итогам протестной акции собравшиеся приняли резолюцию, которую намерены отправить с Москву. 

Подробнее о том, какие поправки в Конституцию предложил Владимир Путин, можно почитать здесь

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ПутинКонституциямитингпротест
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КОММЕНТАРИИ (134)

1 фев 2020 в 16:47

Спасибо этим людям.
Пусть прочтут мой комментарий и знают, что они не одни в России. Многие их поддерживают, но не смогли придти.

Гость
1 фев 2020 в 16:56

Сколько человек проживает в Новосибирске? Город миллионник? Сколько вышло? 120 человек, остальных всё устраивает! Хватит уже этого цирка с такими митингами! Уже даже не смешно, а противно, лучше бы домашними делами позанимались, бездельники!

1 фев 2020 в 16:50

Самое смешное, что эти митингующие даже не в курсе против чего протестуют))