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Происшествия

На проезде Энергетиков в ДТП погибла женщина-водитель — Димитровский мост заблокирован

В аварии с участием трех автомобилей погибла женщина-водитель

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Женщина в «Тойоте» погибла

Женщина в «Тойоте» погибла

Сегодня днем на проезде Энергетиков произошло столкновение трех автомобилей, один человек погиб. В аварии участвовали Toyota Corolla, Mazda 3 и Lada Granta, после удара Toyota вылетела на тротуар. За рулем «Короллы» находилась женщина, ее зажало в искореженном салоне. Спасти пострадавшую не удалось.

— Столкнулись три автомобиля, женщина-водитель одной из машин погибла. На месте работают экипажи ГИБДД, причины аварии устанавливаются, — рассказали в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Машины перегородили полосы движения

Машины перегородили полосы движения

После ДТП все полосы движения со стороны правого берега на левый оказались заблокированными, машины объезжают место аварии по встречной полосе. В обе стороны образовались пробки, Димитровский мост стоит полностью, бордовый затор перешел на проспект Димитрова и улицу Фабричную. 

А сегодня ночью на Димитровском мосту неизвестный внедорожник устроил аварию с участием трех автомобилей такси, после чего скрылся. 

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ДТПДимитровский мост
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КОММЕНТАРИИ (6)

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1 фев 2020 в 15:33

Как много погибает и очень много молодых. Очень жалко. Почему им так нравятся автомобили? Ума не приложу.

Аль справедливый
1 фев 2020 в 15:29

снова пруль убивает!)...

1 фев 2020 в 15:40

Хлам тойота королла всегда мрет первой. Эту недомашину надо запретить.