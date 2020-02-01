На проезде Энергетиков в ДТП погибла женщина-водитель — Димитровский мост заблокирован

Сегодня днем на проезде Энергетиков произошло столкновение трех автомобилей, один человек погиб. В аварии участвовали Toyota Corolla, Mazda 3 и Lada Granta, после удара Toyota вылетела на тротуар. За рулем «Короллы» находилась женщина, ее зажало в искореженном салоне. Спасти пострадавшую не удалось.
— Столкнулись три автомобиля, женщина-водитель одной из машин погибла. На месте работают экипажи ГИБДД, причины аварии устанавливаются, — рассказали в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
После ДТП все полосы движения со стороны правого берега на левый оказались заблокированными, машины объезжают место аварии по встречной полосе. В обе стороны образовались пробки, Димитровский мост стоит полностью, бордовый затор перешел на проспект Димитрова и улицу Фабричную.
А сегодня ночью на Димитровском мосту неизвестный внедорожник устроил аварию с участием трех автомобилей такси, после чего скрылся.