Девушка с серьгой в носу и татуировками сбежала из Томска в Новосибирск

В Новосибирске сотрудники полиции нашли исчезнувшую воспитанницу томского детского дома Алину Фатееву 2002 года рождения, которая еще 19 декабря ушла из дома по ул. Тверской в Томске и числилась пропавшей без вести.
— Были ориентированы не только личный состав томской полиции, но и общественность путем распространения информации в СМИ и сети Интернет. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Новосибирске установлено местонахождение девушки, которая в настоящее время передана законным представителям, — сообщили в ГУ МВД РФ по Томской области.
Уточняется, что никаких противоправных действий против девушки совершено не было. Известно, что ранее она уже уходила из детского дома, но потом возвращалась.
15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Девочку помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка.