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Девушка с серьгой в носу и татуировками сбежала из Томска в Новосибирск

Воспитанница детдома убежала еще 19 декабря

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Алина Фатеева

Алина Фатеева

В Новосибирске сотрудники полиции нашли исчезнувшую воспитанницу томского детского дома Алину Фатееву 2002 года рождения, которая еще 19 декабря ушла из дома по ул. Тверской в Томске и числилась пропавшей без вести.

— Были ориентированы не только личный состав томской полиции, но и общественность путем распространения информации в СМИ и сети Интернет. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Новосибирске установлено местонахождение девушки, которая в настоящее время передана законным представителям, — сообщили в ГУ МВД РФ по Томской области. 

Уточняется, что никаких противоправных действий против девушки совершено не было. Известно, что ранее она уже уходила из детского дома, но потом возвращалась.

15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Девочку помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка.

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КОММЕНТАРИИ (11)

zxc
1 фев 2020 в 14:32

Такую только слепые не найдут.

Аль справедливый
1 фев 2020 в 14:39

ЭТО - девушка???)

Гость
1 фев 2020 в 14:40

Зачем она сбежала? искать свою судьбу, Альфача Ахмеда?