Девушка с серьгой в носу и татуировками сбежала из Томска в Новосибирск

В Новосибирске сотрудники полиции нашли исчезнувшую воспитанницу томского детского дома Алину Фатееву 2002 года рождения, которая еще 19 декабря ушла из дома по ул. Тверской в Томске и числилась пропавшей без вести.

— Были ориентированы не только личный состав томской полиции, но и общественность путем распространения информации в СМИ и сети Интернет. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Новосибирске установлено местонахождение девушки, которая в настоящее время передана законным представителям, — сообщили в ГУ МВД РФ по Томской области.