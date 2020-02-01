На Димитровском мосту внедорожник раскидал три машины такси «Яндекса» и «Убера»

В Новосибирске сегодня ночью на Димитровском мосту неизвестный внедорожник устроил аварию с участием трех автомобилей такси, после чего скрылся.

— По предварительной информации, автомобиль столкнулся с тремя машинами, с места происшествия скрылся. Ведется розыск водителя. При столкновении никто не пострадал, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Как рассказал очевидец в паблике «АСТ-54», сначала внедорожник врезался в Skoda Octavia, которую отбросило на KIA Rio. Затем в пострадавшие машины врезался Hyundai Solaris. На легковушках были логотипы Uber и «Яндекс.Такси».