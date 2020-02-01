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Происшествия

На Димитровском мосту внедорожник раскидал три машины такси «Яндекса» и «Убера»

Водитель внедорожника скрылся и объявлен в розыск

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Пострадали три машины такси

Пострадали три машины такси

В Новосибирске сегодня ночью на Димитровском мосту неизвестный внедорожник устроил аварию с участием трех автомобилей такси, после чего скрылся. 

— По предварительной информации, автомобиль столкнулся с тремя машинами, с места происшествия скрылся. Ведется розыск водителя. При столкновении никто не пострадал, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Как рассказал очевидец в паблике «АСТ-54», сначала внедорожник врезался в Skoda Octavia, которую отбросило на KIA Rio. Затем в пострадавшие машины врезался Hyundai Solaris. На легковушках были логотипы Uber и «Яндекс.Такси». 

А накануне на Северном объезде водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

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«Яндекс.Такси»UberДТП
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КОММЕНТАРИИ (37)

1 фев 2020 в 14:17

Да он красавчег! Минус три машины говнотакси!!!

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1 фев 2020 в 14:07

Кто-то еще пользуется услугами этих фирм? Они же лидеры по числу ДТП. Выбирайте нормальные такси.

Михаил
1 фев 2020 в 14:29

Почему нарушители всегда скрываются. Потому-что их никто потом не находит, да и попросту вообще не ищет. За что мы платим налоги? За то, чтобы правоохранители только власть имущих защищали?